Red Bull heeft bevestigd dat Max Verstappen een nieuwe deal heeft getekend die hem tot en met 2028 bij het team houdt waarmee hij in 2021 zijn eerste wereldtitel heeft gewonnen.

Dat Verstappen en Red Bull langer met elkaar verder wilden, is natuurlijk geen geheim. Beide partijen maakten er evenmin een geheim van met elkaar in gesprek te zijn. Nu is daar een nieuwe overeenkomst uitgerold, die ze tot en met 2028 bij elkaar houdt. Verstappens vorige deal liep tot en met 2023.

“Ik geniet er echt van om deel uit te maken van het Oracle Red Bull Racing team, dus de keuze om tot en met het seizoen 2028 te blijven, was een makkelijke beslissing”, zegt Verstappen over de indrukwekkende deal. “Ik houd van dit team en vorig jaar was gewoon ongelooflijk: vanaf onze samenwerking in 2016 is het ons doel geweest om het kampioenschap te winnen en dat hebben we gedaan. Dus nu gaat het erom om nummer één zo lang mogelijk op de auto te houden.”

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner is blij dat de twee partijen langer samen blijven werken. “Dat Max tot eind 2028 bij Oracle Red Bull Racing heeft getekend, is een echte verklaring van vertrouwen”, stelt de Brit. “Onze voornaamste focus ligt op het behouden van Max zijn wereldtitel, maar deze deal toont ook aan dat hij deel uitmaakt van de langetermijnplanning van het team. Nu de Red Bull Powertrains afdeling werkt aan het nieuwe motorreglement voor 2026, wilden we er zeker van zijn dat we de beste coureur op de grid hadden voor die auto.”

Lees ook: ‘Verstappen en Red Bull akkoord, nieuwe deal 200 tot 250 miljoen waard’

Over bedragen wordt in het persbericht (uiteraard) niet gerept. De Telegraaf wist eerder deze week echter te melden dat het nieuwe monstercontract goed is voor veertig tot vijftig miljoen euro per jaar. Het gaat hierbij om een aanvulling op het huidige contract dat tot en met 2023 liep, de deal is dus zo’n 200 tot 250 miljoen euro waard.