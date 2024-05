Ondanks de lopende onderhandelingen van zijn advocaten met Red Bull over een voortijdig vertrek zal Adrian Newey de komende dagen gewoon aanwezig zijn in Miami, waar zondag de zesde Grand Prix van het seizoen op het programma staat. De 65-jarige meesterontwerper heeft een doorlopend contract tot en met 2025, maar wil vertrekken vanwege alle commotie en de verstoorde arbeidsverhoudingen binnen het team.

Newey, op de foto boven met technisch directeur Pierre Waché, staat in de serieuze belangstelling van met name Ferrari en Aston Martin. Beide teams zijn bereid flink in de geldbuidel te tasten om het brein van Red Bull aan zich te binden. De inzet van de onderhandelingen tussen de advocaten van Newey en het team van Max Verstappen en Sergio Pérez is gericht het concurrentiebeding in zijn contract. Bij een eerder vertrek bij Red Bull kan hij bij een volgend team dan tijdig aan de ontwikkeling van de 2026-bolide beginnen.

Uit respect voor Senna

Een eventuele bekendmaking zal sowieso pas na vandaag plaatsvinden, zo is de verwachting, ook uit respect voor de nagedachtenis van Ayrton Senna. De Braziliaan overleed exact dertig jaar geleden aan de gevolgen van zijn zware crash op het circuit van Imola. Dat gebeurde overigens in een auto van Williams, die door Newey was ontworpen.

Newey, die samen met voormalig technisch directeur van Williams Patrick Head werd vrijgesproken van Senna’s doodslag na langdurige juridische procedures in Italië, heeft regelmatig gesproken over zijn verdriet over de dood van de Braziliaan. Op het circuit in Miami zijn ook enkele activiteiten gepland ter nagedachtenis van Senna, waar Newey bij aanwezig zal zijn.

