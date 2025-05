Topontwerper Adrian Newey werkt inmiddels alweer twee maanden bij Aston Martin. De voormalig Red Bull-ontwerper heeft vooral de taak om aan de slag te gaan met de 2026-bolide van het Britse team, nu dat de drastische reglementswijzigingen steeds dichterbij komen. Newey reflecteert op zijn eerste indruk van Aston Martin, en geeft toe dat de uitdagingen die gepaard gaan met het compleet nieuwe reglement wel ‘een beetje eng’ zijn.

De tijd vliegt, en Adrian Newey is alweer twee maanden aan de slag bij Aston Martin. De topontwerper liet afgelopen september weten Red Bull in te ruilen voor de Britse renstal, na achttien jaar trouwe dienst. Voor Newey is zijn nieuwe baan even wennen, vooral omdat werkgever Aston Martin met een andere mentaliteit op de grid staat dan de Oostenrijkers.

Winnaarsmentaliteit

“Als een team door de jaren heen niet veel succes heeft gehad, dan wordt niet winnen de norm”, legt Newey uit in het Aston Martin-interview. Sinds 2021 draagt Newey’s nieuwe werkgever de naam Aston Martin. Eerder stond de renstal onder meer bekend als Jordan Grand Prix en Racing Point. Het team heeft sinds de laatste naamsverandering nog geen zege kunnen pakken. Fernando Alonso kwam in 2023 nog het dichtstbij, toen hij tijdens de Grands Prix van Monaco, Canada en Nederland tweede werd.

“Het is daarom belangrijk om het zelfvertrouwen te creëren dat we de collectieve capaciteiten hebben om te slagen”, vervolgt Newey. “Dit maakt allemaal deel uit van ons streven om vooruitgang te boeken. Ik ben geen cheerleader en ik ben niet zoals een American football-coach die voor een zaal gaat staan en een opzwepende toespraak houdt. Het gaat erom met iedereen samen te werken en samen te ontwikkelen.”

2026-reglementen

Misschien dat ook het vooruitzicht op de reglementswijzigingen van 2026 het Britse team met het zelfvertrouwen kan helpen. Na vier jaar gaat namelijk het hele F1-reglement op de schop. “Aanvankelijk dacht ik dat de reglementen zo prescriptief waren dat er niet veel ruimte meer overbleef voor een ontwerper”, aldus Newey over het 2026-regelement. “Maar dan begin je in de details te duiken en realiseer je je dat er meer flexibiliteit en ruimte is voor innovatie en verschillende benaderingen dan je op het eerste gezicht zou denken.”

Newey is alweer twee maanden aan de slag voor het team van Lawrence Stroll (midden rechts) (Getty Images)

De Brit is van mening dat de reglementen, net als in 2022, voor de nodige variatie tussen de teams zullen zorgen. “Er zit genoeg flexibiliteit in de reglementen en ik weet zeker dat mensen met verschillende oplossingen zullen komen. Sommige zullen in de eerste twee of drie jaar weer worden weggegooid, zodra de teams naar elkaar toe groeien.”

Daarnaast zorgt dat zowel het chassisreglement als het motorreglement wordt aangepast voor een extra uitdaging voor de topontwerper. “Dat is interessant en een beetje eng”, geeft Newey eerlijk toe. “Zowel de nieuwe aerodynamische regels als de motorenregels bieden mogelijkheden. Ik verwacht een scala aan aerodynamische oplossingen. En daarnaast variatie in de prestaties van de motoren op de grid aan het begin, net zoals in 2014.” In 2014 begon het hybride-tijdperk in de Formule 1. Mercedes wist toen de eerste jaren de beste motor van de grid te bouwen, en won acht keer de constructeurstitel.

