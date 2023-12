Vanuit het Limburgse Swalmen – aan de rand van Roermond – werkt inmiddels een team van 35 specialisten dag in, dag uit hard aan het wereldwijd vermarkten van het merk Max Verstappen. Sinds dit jaar wordt de omvangrijke operatie geleid door Nico de Jong in zijn rol als CEO van Verstappen.com. “Ik wil mensen blij maken.”

Zijn voornaamste opdracht noemt Nico de Jong het toekomstbestendig maken van het bedrijf. “Er komt ooit een moment dat Max Verstappen stopt met Formule 1? Wat gaan we dan doen? En in de tussentijd, hoe maximaliseren we de mogelijkheden die we hebben?”

‘Amerikaanse markt nu al tweede qua afzet’

“We benaderen groei over drie assen: de as van assortiment, de as van kanalen en de as van landen. Om even die laatste eruit te pikken: we zijn van oudsher sterk in Nederland, maar we zien nu ook dat we internationaal steeds meer tractie krijgen, terwijl we daar nog niet heel veel energie in gestopt hebben. Dus daar liggen enorme kansen. De Amerikaanse markt is voor ons nu al de tweede markt qua afzet. En neem onze website Verstappen.com, die is nu nog tweetalig, in het Nederlands en het Engels, maar Duitsland is voor ons ook een belangrijke markt. Dus daar moeten we ook wat mee gaan doen.”

E-commerce is een belangrijke pijler onder het succes van Verstappen.com, maar de belangrijkste pijler is de man die achter het stuur van de RB19 plaatsneemt en dit seizoen aan de lopende band races won. De Jong: ,,Alles valt of staat met Max, uiteraard. Daar komt geen strategie aan te pas. Authenticiteit is het allerbelangrijkste. Max is wie hij is en hij doet wat hij doet. Wij volgen daarin. In theorie zou je iemand kunnen vertellen dat hij zich moet gedragen volgens een uitgeschreven merkstrategie, maar dat is niet hoe het werkt bij Max. En dat vind ik juist zo mooi, dat maakt het echt. Alles wat we doen moet passen bij Max.”

