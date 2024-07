Na ruim 200 Formule 1-races staat de teller voor Nico Hülkenberg qua podiums en zeges nog altijd op nul. Een record. Maar in de herfst van zijn carrière krijgt hij bij Sauber-Audi alsnog een veelbelovend vooruitzicht. “Ik hoop dat hij in 2026 in een monster van een auto belandt en ineens races gaat winnen.” Een reportage.

In de aanloop naar de Grand Prix van Miami heeft Nico Hülkenberg een photoshoot in Miami Beach. Op de boulevard poseert de Duitser naast een dure sportauto. Haar strak in de gel, hippe zomerse outfit, donkere zonnebril, Italiaanse loafers, Hülkenberg ziet eruit als Sonny Crockett, de tv-ster uit Miami Vice, de succesvolle hitserie uit de jaren 80.

Het is een photoshoot met een knipoog, een idee van Raoul Spanger, de marketeer die sinds 2018 samenwerkt met de coureur van Haas en verantwoordelijk is voor marketing, partnerships en strategie. De shoot zegt ook veel over de manier waarop Hülkenberg momenteel de Formule 1 beleeft. “Hij geniet van alles wat hij doet”, zegt Spanger. “Nico is er drie jaar tussenuit geweest. Die pauze heeft hem als coureur weer hongerig gemaakt. En nederig in de zin dat hij blij is dit weer te kunnen doen. Hij geniet van het reizen, van het leven dat hij leidt. Er is een theorie die zegt dat een kind je trager maakt, bij Nico is het tegenovergestelde het geval. Hij heeft nu een gezin en die structuur, met een tweede belangrijk doel in zijn leven, helpt hem op de baan.”

‘Hij is nog altijd super gedreven’

Giedo van der Garde, al sinds zijn elfde bevriend met Hülkenberg, beaamt de woorden van Spanger. “In het begin van je carrière wil je als talent maar één ding: de Formule 1 halen. Maar er is zoveel meer in het leven en dat heeft hij nu ondervonden. Die basis is belangrijk, maar vergis je niet: hij is nog altijd super gedreven. En een harde werker.”

Nico Hülkenberg heeft een bijzondere carrière in de Formule 1 tot dusver. De coureur uit Emmerich, net over de grens bij Arnhem, debuteerde in 2010 in de Formule 1 bij het team van Williams, als teamgenoot van Rubens Barrichello. In dat jaar behaalde hij meteen zijn eerste pole position, in Brazilië. Het is nog altijd zijn enige.

Na Williams in 2010 reed Hülkenberg achtereenvolgens voor Force India (2011, 2012), Sauber (2013), Force India (2014, 2015, 2016), Renault (2017, 2018, 2019), Racing Point (reservecoureur, 2020), Aston Martin (reservecoureur, 2021, 2022) en Haas (2023, 2024). Vanaf volgend seizoen keert hij terug bij Sauber (Stake F1). Het team gaat vanaf 2026 verder als fabrieksteam van Audi.

Stabiele carrière

Hülkenberg is de kat met negen levens. Geen coureur op de grid die zoveel teamwisselingen heeft gehad als hij. Op het eerste gezicht lijkt zoiets niet bevorderlijk voor een stabiele carrière. “Misschien heeft het me in sommige opzichten ook wel beperkt”, erkent Hülkenberg in de hospitalityruimte van Stake F1. “Zou ik minder wisselingen gehad willen hebben? Misschien wel. Maar ja, het is ook niet altijd mijn eigen keuze geweest.”

Aan de andere kant heeft het ‘Hulk’ ook veel gebracht en is Audi in haar zoektocht naar een geschikte coureur voor het F1-project juist om die reden bij hem uitgekomen. Immers, racen is een ervaringsvak. Hülkenberg: “Als je bij verschillende teams hebt gezeten, krijg je ook inzichten in hoe men overal te werk gaat. In iedere aanpak schuilen goede dingen. Het is zaak die mee te nemen als je ergens vertrekt en daar je voordeel mee te doen. Mijn ervaring helpt het team waar ik zit ook weer verder om zaken te optimaliseren.”

Volgend jaar zal Hülkenberg bij Stake F1 waarschijnlijk nog te maken krijgen met een tussenjaar, maar daarna zijn de verwachtingen hooggespannen. “Voor mij is het een geweldige kans. Ik ben ook trots dat een groot merk als Audi al zo vroeg voor mij heeft gekozen. Die zekerheid brengt mentale rust. Dat is een aangename ervaring, kan ik je verzekeren. Bij mij was vaak het tegenovergestelde het geval en moest ik wachten tot kerst voordat ik wist waar ik aan toe was.”

Wie zijn teamgenoot moet worden bij Audi, is op dit moment overigens nog onbekend.

‘Alonso heeft reclame voor ons gemaakt’

Het Duitse paspoort van Hülkenberg is vanzelfsprekend een voordeel. Afgezien daarvan begrijpt Spanger de keuze van Audi voor Hülkenberg goed. “Ook zijn ervaring helpt, maar ik denk vooral dat zijn prestaties op de baan sinds zijn comeback heel consistent zijn. In de Formule 1 is het heel moeilijk 22 of 24 raceweekends achter mekaar goed te presteren. En hij kan dat als geen ander. Daarnaast is Nico iemand die heel goed is in verwachtingsmanagement. Zoiets is ook belangrijk. Voor een coureur zelf, maar ook voor het team waarvoor hij rijdt. Zeker als het een jong team is.”

Hij vervolgt: “En Nico is in de vorm van zijn leven, zowel fysiek als mentaal superfit. Natuurlijk, hij is al 36 jaar, maar dat zegt niets. Fernando Alonso is 42 en heeft dat meer dan afdoende bewezen. Hij heeft in die zin geweldige reclame voor ons gemaakt en de beslissers van Audi laten zien dat in zee gaan met een coureur van ver in de dertig minder risico’s met zich meebrengt..”

