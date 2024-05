De 36-jarige Nico Hülkenberg tekende onlangs een nieuw contract met Stake F1 Team. De Haas-coureur kiest na twee jaar met de Amerikanen voor een samenwerking met Sauber en het toekomstige Audi-project. Bij Haas balen ze van het vertrek van Hülkenberg – de Duitser moet bekennen dat teambaas Ayao komatsu heeft ‘gevochten’ om hem te kunnen behouden.

Hülkenberg onderhoudt een goede relatie met Ayao Komatsu. De Japanse ingenieur werd begin dit jaar gebombardeerd tot teambaas, nadat Haas afscheid nam van de excentrieke Günther Steiner. “Hij doet het erg goed”, zei Hülkenberg in aanloop naar de GP van Emilia-Romagna. “Hij is natuurlijk behoorlijk in het diepe gegooid. Het kwam echt uit het niets.”

“Ik heb altijd goed met hem kunnen werken”, vervolgde de Duitse coureur. “We hebben openlijk over mijn toekomst kunnen praten en hij wist dat ik vroeg of laat een beslissing zou gaan maken. Hij heeft echt voor me gevochten, maar voor mij was deze beslissing een no-brainer. Haas heeft mijn comeback mogelijk gemaakt, maar ik zie bij Audi gewoon een betere toekomst.”

‘Seizoen goed afmaken’

Hülkenberg is blij zich nu te kunnen focussen op de rest van 2024. “Het team en ik hebben allebei baat bij het zo goed mogelijk afmaken van het seizoen”, legde hij uit. “We willen de andere teams in het middenveld verslaan. Met hoe het er nu uitziet is dat helemaal geen onrealistisch doel.” Haas eindige in 2023 met slechts 12 WK-punten onderaan in het kampioenschap. In het huidige seizoen staat het op een knappe zevende plaats en heeft het al 7 punten verzameld.

Met het vertrek van Hülkenberg moet Haas op zoek naar een mogelijke vervanger. Oliver Bearman wordt aangewezen als een van de favorieten om te debuteren bij de Amerikanen. De Formule 2-coureur van PREMA rijdt komende weekend een vrije training namens het team.

