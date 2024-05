Nico Hülkenberg is met zijn 209 Grands Prix een veteraan van de moderne Formule 1. In de afgelopen 14 jaar sprokkelde de coureur heel wat WK-punten bij elkaar. Helaas werd zijn harde werk nooit beloond met een overwinning, waardoor de routinier weer een unicum heeft bereikt. Nico Hülkenberg heeft vanaf heden het record voor de meeste starts zonder zege op zijn naam.

Een jonge Nico Hülkenberg debuteerde in 2010 bij het team van Williams. Het zou het begin worden van een lange carrière in de hoogste regionen van de motorsport. 209 Grands Prix later heeft de Duitser zich bewezen als een van de meest geduchte coureurs op de grid. Toch werden zijn races met onder andere Renault, Force India en Haas nooit bekroond met een overwinning.

Daarmee verbreekt Nico Hülkenberg een 30 jaar oud record van de Italiaanse Andrea de Cesaris. Misschien wel nog vervelender: in al zijn jaren in de Formule 1 finishte de Haas-coureur ook nog nooit in de top drie. Het record voor de meeste Grands Prix zonder podium staat al sinds 2017 op zijn naam.

Record voor meeste Grands prix zonder overwinning Record voor meeste Grands Prix zonder podium Nico Hülkenberg (209) Nico Hülkenberg (209) Andrea de Cesaris (208) Adrian Sutil (128) Nick Heidfeld (183) Pierluigi Martini (118) Romain Grosjean (179) Philippe Alliot (109) Kevin Magnussen (169) Pedro Diniz (98) Beide records per 10 mei 2024

Ommekeer met Audi?

Onlangs tekende Hülkenberg een nieuw contract met Sauber, het team dat vanaf 2026 als Audi op de grid staat. De Duitsers doen natuurlijk mee om te winnen, dus de kans is groot dat ze hem een competitieve auto zullen aanleveren. Daarmee is er een mogelijkheid dat de recordhouder eindelijk van zich af kan bijten.

