Formule 1-veteraan Nico Hülkenberg wist dit seizoen al meerde keren in de punten te rijden namens het team van Haas. De Duitser laat goede dingen zien in de VF-24, waardoor hij inmiddels een nieuw contract met Sauber heeft bemachtigd. Ondanks zijn toekomstplannen is het huidige seizoen nog jong en wil Hülkenberg blijven scoren voor de Amerikanen. “Ik ga Sauber geen kadootjes geven.”

Tijdens het raceweekend in Miami reed Nico Hülkenberg in de sprintrace naar de zevende plek, genoeg voor twee WK-punten op zijn naam. Tijdens de Grand Prix viste de 36-jarige Duitser net naast het net – hij finishte vlak achter Esteban Ocon, die zijn eerste top tien van het seizoen noteerde. Al met al een ‘goed weekend’ voor de Haas-rijder, al was een extra puntje ‘de kers op de taart geweest.’

LEES OOK: Esteban Ocon schept hoop voor Alpine met eerste punt van 2024

Ondanks zijn nieuwe contract ligt de focus volledig op Haas. “Ik ben natuurlijk superblij [met het nieuwe contract]”, zei hij in Miami. “Ik ben niet gewend om me al zo vroeg te binden. Dat maakt het allemaal wel een stukje comfortabeler, nu kan ik me concentreren op de rest van het seizoen.” Achteroverleunen zit er voor de Duitser niet bij. “Natuurlijk wil ik het jaar zo succesvol mogelijk afmaken”, besloot hij. “Ik ga mijn toekomstige team geen kadootjes geven, ik wil ze nog steeds in de pan hakken.”

Volgens Nico Hülkenberg is er sprake van een positief momentum voor Haas. Na een dramatisch 2023 doet het team goede zaken in het constructeurskampioenschap. Mede dankzij puntloze races van Williams en Sauber staan de Amerikanen op de zevende plek. “In Imola komen er weer wat upgrades waarmee we hopelijk dichter bij Visa RB kunnen komen”, zei Hülkenberg tegen Formula1.com. “Zij zien er nu heel sterk uit.”

LEES OOK: Yuki Tsunoda wil jagen op topteams: ‘We gaan zó snel vooruit’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).