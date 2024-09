Het team van McLaren zorgde voor spektakel tijdens de Italiaanse GP. Polesitter Lando Norris ging in de eerste ronde de strijd aan met teamgenoot Oscar Piastri, maar beide coureurs verloren uiteindelijk terrein aan Ferrari’s Charles Leclerc. Volgens oud-kampioen Nico Rosberg is het aan McLaren om dergelijke situaties beter te managen en Norris te steunen in de strijd om de titel.

“We moeten McLaren zien te veranderen,” zei Nico Rosberg in de podcast van Sky Sports. “Ze doen niet het beste voor Lando (Norris, red.) om hem te laten meestrijden voor het kampioenschap.” De voormalig Mercedes-coureur genoot net als ieder ander van de strijd tussen de papaja’s, maar weet dat er voor Norris meer op het spel staat dan het winnen van een Grand Prix.

“Als fans kunnen we enorm genieten van Piastri versus Norris; we zaten op het puntje van onze stoel”, vervolgde hij. “Wat dat betreft, respect voor McLaren. Echter, ze moeten Norris’ titelkansen ook in acht nemen – ze moeten hem meer ondersteunen”, legde Rosberg uit. “Het toestaan van een gevecht kan een overwinning kosten.”

Volgend jaar weer een kans?

Echter, Sky Sports-presentatrice Natalie Pinkham zag het anders en wees op de emotionele reacties na de race. “De gezichten van Norris en Piastri spraken boekdelen,” aldus Pinkham. “Hier stonden twee enorm gefrustreerde coureurs. Had je een jaar geleden gedacht dat ze P2 en P3 zouden betreuren?” Pinkham suggereerde dat McLaren wellicht bezig is met een opbouwjaar. “Wat we nu zien, is de basis leggen voor de toekomst. Misschien moet McLaren in dat opzicht geduldig zijn.”

Rosberg was het daar echter niet mee eens. Hij stelde dat McLaren nu moet toeslaan en niet moet wachten op 2025. “Ik denk dat McLaren ongeduldig moet zijn,” aldus Rosberg. “Ze hebben een kans op het constructeurskampioenschap én het rijderskampioenschap. Volgend jaar is Mercedes of Ferrari misschien wel weer sterk. Je kunt niet zomaar geduldig zijn. Ze moeten dit moment grijpen en profiteren van Red Bull’s zwakte. In de Formule 1 weet je nooit of je een tweede kans krijgt.”

