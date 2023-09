Max Verstappen moest vorige week na de kwalificatie in Singapore een bezoek brengen aan de stewards. De Nederlander had meerdere coureurs opgehouden (impeding) tijdens hun snelle ronde. Verstappen kreeg uiteindelijk ‘slechts’ twee waarschuwingen en een boete, ook Logan Sargeant kwam weg zonder gridpenalty. De FIA heeft toegegeven dat dit niet correct was.

Normaal gesproken krijgen coureurs een gridpenalty van drie plekken voor het ophouden van anderen tijdens de kwalificatie. Dit gebeurde in Singapore niet, omdat de stewards vonden dat de fout bij de teams lag, niet bij de coureurs zelf. Er was niet concreet gecommuniceerd vanaf de pitmuur.

Opmerkelijk is dat in het verleden is afgesproken door de stewards dat gebrek aan communicatie niet meegenomen mag worden in het onderzoek naar ‘impeding’. Daarom waren er veel verbaasde blikken toen zowel Verstappen als Logan Sargeant geen gridstraf kreeg.

Verkeerde beslissing

De FIA-stewards hebben in Japan tegenover meerdere F1-teams toegegeven dat Verstappen en Sargeant wel een gridstraf van drie plekken hadden moeten krijgen. Hiermee erkent de FIA de verkeerde beslissingen. In de toekomst zal een voorval zoals vorig weekend wel bestraft worden met een gridstraf, zo is de teams verteld in de teammanagers meeting.

George Russell, directeur van de Grand Prix Drivers Association, wilde duidelijkheid. “Je wilt consistentie in dit soort gevallen en sommige gevallen waren erg duidelijk. Het was raar dat ze ermee wegkwamen, ook al had het niet echt invloed op resultaten. Het moet dan ook niet uitmaken of je leider in het kampioenschap bent of onderaan staat”, zo zegt de Mercedes-coureur.

