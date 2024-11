De afgelopen dagen werd gesuggereerd dat Guanyu Zhou, vertrekkend Sauber-coureur, een reserverol zou krijgen bij Ferrari. Huidige test- en reserverijder Oliver Bearman vertrekt immers naar Haas. Echter, volgens de laatste geruchten is het niet Zhou, maar Arthur Leclerc – het jongere broertje van Charles – die volgend jaar op de reservebank van Ferrari plaatsneemt.

Het Italiaanse Auto Racer meldt dat Arthur Leclerc in 2025 een reserverol krijgt bij Ferrari. De 24-jarige Monegask was lange tijd onderdeel van het opleidingsprogramma van de Scuderia. Bovendien is hij nog steeds actief als development driver. Zo heeft hij al meerdere keren meters gemaakt in oude Formule 1-bolides van het team. Naar verluidt neemt hij dit jaar ook nog een vrije trainingssessie voor zijn rekening. Waarschijnlijk stapt hij tijdens het laatste raceweekend in Abu Dhabi in de SF-24.

Sauber-coureur Guanyu Zhou vist in dit dezen achter het net. De Chinees – die na drie seizoenen in de koningsklasse werd geslachtofferd ten gunste van Formule 2-talent Gabriel Bortoleto – werd de afgelopen dagen vaak gelinkt aan een overstap naar Ferrari. Tussen 2014 en 2018 maakte hij zelf ook deel uit van het opleidingsteam van de Italianen. Gezien zijn ervaring in de Formule 1 zou Zhou een veilige keuze zijn voor Ferrari, al heeft Arthur Leclerc ongetwijfeld nauwere banden met het team.

