De organisatie van de Grand Prix van Miami heeft sinds de eerste editie van de Formule 1-race van vorig jaar niet stilgezeten. Voor de tweede editie, die in mei plaatsvindt, wordt er opnieuw geasfalteerd, gewerkt aan een permanente paddockclub en zullen de teams bij elkaar gestald worden in het Hard Rock Stadium.

De allereerste Grand Prix van Miami was een drukbezochte race waar veel beroemdheden aanwezig waren. De actie op de baan viel wat tegen, maar in de hoop om het spektakel te verbeteren wordt er gewerkt aan het opnieuw asfalteren van het circuit rondom het Hard Rock Stadium. Coureurs klaagden vorig jaar namelijk over het gebrek aan grip zodra zij van de ideale lijn gingen om in te halen.

In 2022 waren er slechts 45 inhaalacties te tellen in de 57 ronden die er over het Miami International Autodrome verreden werden. Door het nieuwe asfalt moet het gripniveau op veel plekken zorgen voor betere kansen om in te halen.

Niet alleen op de baan wordt er gewerkt aan verbeteringen. De organisatie heeft namelijk ook een plan opgesteld om alle tien de Formule 1-teams in het Hard Rock Stadium te stallen om zo een ‘Team Village’ te creëren. Daar kunnen de hospitality units van de teams op het veld van NFL-team Miami Dolphins staan om zo een groter paddock te kunnen vormen.

Dat moet zorgen voor unieke beelden, maar ook voor een unieke belevenis voor de fans. Alle toeschouwers kunnen namelijk plaatsnemen op een van de hoger gelegen stoeltjes om zo toe te kijken hoe het er in de paddock aan toe gaat.

Ten slotte werkt de organisatie aan de bouw van een nieuw, permanent gebouw voor de paddockclub. Dat gebouw wordt ruim 17.500 m2, bevindt zich boven de pitboxen en de pitstraat en biedt plaats aan meer dan 6.000 gasten die de Formule 1-race op luxe wijze willen beleven.

De nieuwe paddock club boven de pitstraat. Foto: Formula 1® Crypto.com Miami Grand Prix