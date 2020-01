Nieuw Concorde Verdrag bijna rond volgens Carey

De gesprekken tussen Formule 1-eigenaar Liberty Media en de teams over een nieuw Concorde Verdrag bevinden zich volgens CEO Chase Carey in de afrondende fase. De huidige commerciële afspraken lopen eind 2020 af.

De Formule 1 heeft al een nieuw sportief en technisch reglement opgesteld voor 2021. De teams moeten echter nog wel een nieuwe deal tekenen om ook na 2020 in de Formule 1 te racen. De voorwaarden voor deelname en financiële afspraken worden aangeduid als het ‘Concorde Verdrag’, waarover Carey nu dus onderhandelt. Het huidige akkoord ging in 2013 in en loopt eind 2020 af.

Onderhandelingen over een nieuwe deal zijn al een tijdje gaande. En, vertelt Liberty Media-CEO Chase Carey nu aan Bloomberg: “We bevinden ons in de afrondende fase.” Liberty Media ligt zo goed op koers voor 2021, stipt hij aan: “Want over zaken als de sportieve en technische regels en de budget cap zijn we er al uit.”

Wat voor Carey belangrijk is, is een Formule 1 die eerlijker en minder voorspelbaar is. Liberty Media zet er daarom op in dat de uitbetalingen uit de sport eerlijker verdeeld gaan worden. Daarnaast moeten de nieuwe regels en budget cap voor een gelijker speelveld zorgen. “De underdog moet een kans hebben om te winnen”, zegt Carey. “Uiteindelijk had je afgelopen seizoen namelijk maar drie team die meededen om te winnen.”

Mercedes, Ferrari en Red Bull verdeelden de zeges in 2019. Deze teams staan bekend als ‘de grote drie’. Ze beschikken veruit over het meeste budget en vormen sportief een klasse apart.

Het gat tussen best of the rest McLaren en nummer drie Red Bull bedroeg in 2019 bijvoorbeeld liefst 272 punten. Mercedes scoorde zelfs 594 punten meer dan McLaren, met 739 om 145. Sinds 2014 heeft geen ander team dan Mercedes, Ferrari en Red Bull meer een race gewonnen. Er is geen specifieke deadline voor een nieuw Concorde Verdrag, stelde Carey eerder.

