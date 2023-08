Lewis Hamilton heeft er geen moment aan gedacht om ondanks de mindere resultaten van de afgelopen twee seizoenen, de Formule vaarwel te zeggen. Eerder vandaag werd bekend dat de 38-jarige coureur zijn contract bij Mercedes met twee jaar heeft verlengd.

Het huidige contract van Lewis Hamilton bij Mercedes loopt aan het einde van dit seizoen af. Door het lange uitblijven van duidelijkheid over een nieuwe verbintenis werd er de laatste maanden volop gespeculeerd over de toekomt van Hamilton. Een uur voor de persconferentie van de Grand Prix van Italië werd al alle onzekerheid een einde gemaakt. De zevenvoudig wereldkampioen rijdt ook in 2024 en 2025 (zijn twaalfde en dertiende seizoen!) bij Mercedes.

Kogel eindelijk door de kerk: Hamilton (en Russell) twee jaar langer bij Mercedes

Uiteraard ging het in de persconferentie alleen maar over die contractverlenging. “Jullie zitten twee jaar langer met me opgescheept”, grapte de Brit bij binnenkomst. Daarna ging hij er serieuzer op in. “Ik kan oprecht zeggen dat ik enorm blij ben om bij dit team te blijven. We hebben een ongelooflijke reis achter de rug – Mercedes steunt me al sinds mijn 13de – en we zijn nog lang niet klaar. We willen meer wereldtitels winnen, we willen terug naar de top. De afgelopen twee jaar waren moeilijk, maar we willen weer volgas geven zoals Red Bull nu doet.”

Volop vertrouwen in het team

Tussen 2014 en 2020 was de combinatie Mercedes-Hamilton de dominante factor in de Formule 1, maar sinds Max Verstappen in 2021 de wereldtitel veroverde en Red Bull in 2022 ook nog eens de constructeurstitel opeiste, is aan die hegemonie een einde gekomen. Toch heeft Hamilton er alle vertrouwen in dat Mercedes terug op weg is naar de top. “Het gaat er niet om wat er gezegd wordt, maar wat er gedaan wordt. Ik zie het in de meetings die we met de ingenieurs en alle anderen in de fabriek hebben. Iedereen werkt veel beter samen, we hebben het over de fouten die we hebben gemaakt, waarom die zijn gemaakt en waarom we die niet zullen herhalen. We zijn ervan overtuigd dat we terug zullen keren op het niveau waar we thuishoren.”

Op de vraag of een contractverlenging van twee jaar voldoende is om Red Bull en Max Verstappen in te halen, zei Hamilton. “Ik hoop met heel mijn hart natuurlijk dat we volgend jaar al die stap kunnen maken, maar dat zal moeilijk zijn en als dat niet lukt dan hebben we nog een jaar.”

Lees hier alles over de GP van Italië 2023 op Monza, met o.a. het complete tijdschema

Het speciale Dutch GP bewaarnummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel en kan ook online besteld worden, met gratis bezorging in heel Nederland! Geniet nog even na van de spectaculaire Dutch GP in Zandvoort, in woord en beeld. Zo geven experts uit de paddock hun visie op het extreem hoge prestatieniveau van Max Verstappen. In dit nummer verder onder andere:



-Verstappens koninklijke show in Zandvoort: ‘Max nader de perfectie’

-Reportage: Zijn de dagen van Sergio Pérez bij Red Bull geteld?

-André Rieu ontroert 100.000 fans met Wilhelmus: ‘Dit is echt een hoogtepunt’

-Kruisbestuiving Red Bull & Alinghi: Formule 1 te water

-Fotoreportage Andreas Terlaak: Over meeuwen, een stilleven en veegwagen

-Columns Rob Kamphues & Nelson Valkenburg

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de spectaculaire Dutch GP