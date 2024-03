FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem heeft vorig seizoen geprobeerd om goedkeuring van het circuit voor de Grand Prix van Las Vegas te voorkomen. Dat meldt de BBC op basis van een rapport dat het in handen heeft en dat is ingediend bij FIA’s ethische commissie.

De FIA bevestigt dat de compliance officer een rapport heeft ontvangen met mogelijke beschuldigingen tegen bepaalde leden van haar bestuursorganen.

Sulayem zou ambtenaren hebben gevraagd ‘een aantal bezwaren’ te vinden om te voorkomen dat de FIA het circuit zou certificeren. Het rapport voegt eraan toe dat de officials vervolgens “geen problemen met het circuit konden vinden en het daarom geschikt verklaarden voor de race”.

Controverse tussen FOM en FIA

De nachtelijke race in Las Vegas afgelopen november werd georganiseerd door FOM zelf. Er is achter de schermen al langer een controverse tussen Formula One Management en de FIA.

De beschuldiging van de FIA-voorztter over het mogelijk saboteren van de GP van las Vegas volgt staat niet op zichzelf. Sulayem wordt ook onderzocht omdat hij zich zou hebben bemoeid met de uitkomst van de GP van Saudi-Arabië van 2023. Hij zou de officials hebben gevraagd een straf te schrappen die was opgelegd aan Fernando Alonso van Aston Martin. De woordvoerder van de FIA zei eerder dat deze zaak intern wordt besproken.

Na de kwalificatie in Bahrein, afgelopen vrijdag, zorgde Mohammed Ben Sulayem ook al voor opzien. Toen fluisterde hij voor het oog van tal van fotografen iets in het oor van Max Verstappen (foto boven). Naar verluidt zou hij de drievoudig wereldkampioen gevraagd hebben Red Bull-teambaas Christian Horner te steunen in alle ophef. Horner wordt zoals bekend beschuldigingd van grensoverschrijdend gedrag. Verstappen heeft daar geen gehoor aan gegeven.

