Nieuwe F1-baas Domenicali acht 23 races in 2021 nog altijd mogelijk

23 races in 2021, het is en blijft nog altijd het doel van FOM en Liberty Media. Ondanks een voortrazende wereldwijde coronapandemie houdt F1-baas Stefano Domenicali hoop dat de inmiddels gewijzigde kalender afgewerkt kan worden. “Tot nu toe wil iedereen doorgaan met het plan.”

Daarmee doelt de Italiaan op de hardnekkige geruchten dat de straatraces van Monaco, Bakoe en Montreal op de tocht zouden staan, zoals ingewijden aan FORMULE 1 Magazine meldden. “Er is geen reden om anders te stellen, om iets te zeggen dat niet klopt en correct is. Dit is wat we vandaag weten, we weten ook dat de pandemie voortwoekert en dat we flexibel moeten zijn in de aanloop naar het seizoen.”

“Wij beseffen dat pandemie voorwoekert”

Domenicali volgde begin dit jaar Chase Carey op als CEO van de Formule 1 en erfde daarmee ook de kalender voor 2021 die maar liefst 23 races telt. Tegen Sky Sports zei Domenicali in zijn eerste interview als F1-chef vertrouwen te hebben in de doorgang van de races zoals ze nu staan, of in ieder geval in aantal. “Ik heb dagelijks contact met de organisatoren en we beseffen uiterard dat de pandemie er nog steeds is. Daarom hebben we de Australische GP een andere plek op de kalender gegeven.”

Domenicali was tot einde 2020 CEO van Lamborghini. Foto: Lamborghini.

“De laatste informatie die wij hebben is dat iedereen nog altijd door wil gaan met het plan. Natuurlijk zullen we flexibel moeten zijn en begrijpen we dat we in het eerste deel van het seizoen misschien races zullen hebben zonder publiek of met een beperkt aantal toeschouwers.”

“Alternatieven staan klaar”

Maar Domenicali kan ook nieuwe wijzigingen niet uitsluiten: “Ik kan de fans beloven dat we er voor zorgen dat er een seizoen komt. We hebben een verplichting, die zijn we aangegaan en er zijn alternatieven mochten er races wegvallen. Maar tot nu toe heeft niemand een ander geluid laten horen dan wat we hebben gecommuniceerd.”