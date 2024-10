Naar verluidt wil Ferrari grote veranderingen doorvoeren in de auto voor 2025. Wanneer zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton naar Maranello komt, moet er een compleet nieuwe bolide worden gebouwd. Daarbij zullen enkele cruciale elementen worden gewijzigd ten opzichte van de huidige SF-24. Met name in de ophanging kunnen we aanpassingen verwachten.

Volgens de gerenommeerde sportkrant La Gazzetta dello Sport wil Ferrari, in afwachting van Lewis Hamilton, een nieuwe configuratie aanbrengen in de voorophanging. Het huidige push-rod-systeem zou worden vervangen door de pull-rod-variant. Teams mogen zelf beslissen welke configuratie ze willen gebruiken. Bij een pull-rod-ophanging trekt het wiel aan een torsieveer om oneffenheden zoals kerbs en hobbels op te vangen. Bij de tegenhanger, een push-rod-systeem, duwt de ophanging juist tegen een torsieveer.

LEES OOK: Ferrari komt op de valreep nog met upgrades: ‘Als we goede opties hebben’

Deze verschillende systemen kunnen ook gecombineerd worden aan de voor- en achterkant van de auto. Zo maken de achterwielen van de SF-24 al gebruik van een pull-rod-ophanging. Ferrari is wat dat betreft een beetje een vreemde eend in de bijt — rivalen McLaren en Red Bull zweren bij een push-rod-configuratie aan de achterzijde.

Volgens La Gazzetta is het pull-rod-systeem echter de ‘hoeksteen’ van de aerodynamica van Ferrari. Het zorgde ervoor dat het team dit jaar uitblonk op het gebied van bandenmanagement. De Scuderia zal in 2025 sowieso een vernieuwde technische organisatie hebben. Zo zal Lewis Hamilton een aantal oude bekenden tegenkomen in de wandelgangen van Maranello. Onder anderen ingenieur Loic Serra, die lang met Hamilton heeft gewerkt bij Mercedes, verbond zich dit jaar aan Ferrari.

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!