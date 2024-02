Max Verstappen onthulde dinsdag zijn helm voor het komende seizoen. De Nederlandse kampioen staat aan de start van alweer zijn tiende seizoen in de Formule 1. Die prestatie lijkt te weerspiegelen in de keuzes die hij heeft gemaakt voor zijn nieuwste helm: “Het is een throwback naar vroeger”, laat Verstappen weten op sociale media.

LEES OOK: Max Verstappen maakt kennis met ‘zijn’ RB20 op Silverstone, ook Horner aanwezig

De helmen van Max Verstappen volgen al sinds het jaar en dag hetzelfde designpatroon, maar toch zijn er nog genoeg verschillen te ontdekken. De wereldkampioen neemt ons even mee in de keuzes die hij voor 2024 heeft gemaakt. “De helm is een beetje een throwback naar het begin van mijn racecarrière, toen ik op 4-jarige leeftijd begon”, legt hij uit. “Dat maakt dat er veel details op zitten van vroeger.”

Het rood-wit-blauwe ontwerp is duidelijk zichtbaar, een mooie verwijzing naar Verstappens afkomst én de helm die vader Jos ooit gebruikte. Dat is dus een bewuste keuze geweest, de helm is net als vorig jaar een beetje een old-school design. Verstappen begon in 2023 al met dit Nederlands-getinte ontwerp, maar sloot het seizoen af met een gouden helm om zijn derde WK-titel te vieren.

De kleinste details zijn dit jaar afgewerkt in chroom, wat de helm toch een beetje bling geeft ten opzichte van de hoofddeksels van vroeger. Nog een belangrijke wijziging: op de achterkant prijken dit jaar drie sterren, een voor elk kampioenschap dat Verstappen gewonnen heeft. “Vorig jaar waren het er nog twee, dit jaar zijn het er drie. Hopelijk kan ik er volgend jaar vier van maken!”