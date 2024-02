Max Verstappen heeft dinsdag zijn eerste rondjes gereden in de RB20, de autop waarmee hij komend Formule 1-seizoen zijn wereldtitel hoopt te prolongeren. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull deed dat achter gesloten deuren op het circuit van Silverstone tijdens een zogenoemde shakedown. Donderdag is de officiële presentatie van de auto.

Formule 1-teams mogen voor de start van het seizoen een shakedown uitvoeren, waarbij maximaal 200 kilometer wordt afgelegd. De dag wordt vaak gebruikt door teams om bewegend beeld te maken ten behoeve van marketingdoeleinden. Red Bull is de derde auto die het circuit opgaat met de nieuwe 2024-auto. Haas en Aston Martin reden eerder al op Silverstone.

De foto (boven) werd gedeeld door Paul Bridgen op X. Duidelijk is dat de auto veel weg heeft van zijn voorganger, de RB19. Max Verstappen verklapte eerder al tijdens een sim-sessie dat de kleurstelling ongewijzigd was gebleven.

Horner aanwezig op Silverstone

Opvallend was verder dat teambaas Christian Horner op Silverstone ‘gewoon’ van de partij was. Naar verluidt wil de Brit ook donderdag aanwezig zijn bij de teampresentatie in Milton Keynes. Tegen Horner loopt een onafhankelijk onderzoek wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag.

De testdagen voor het F1-seizoen staan gepland in Bahrein op 21, 22 en 23 februari. Aansluitend begint het seizoen in Bahrein. De eerste race staat in verband met de Ramadan op zaterdag 2 maart gepland.

