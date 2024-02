Max Verstappen windt er geen doekjes om, de RB20 gaat niet voor verrassingen zorgen. Althans, niet in de kleurstelling. De Nederlandse wereldkampioen speelde woensdagavond een potje EAFC24 in een livestream, toen hij gevraagd werd naar zijn F1-auto voor het komende seizoen. Daar kon Verstappen kort over zijn: “Hij ziet er precies hetzelfde uit als vorig jaar.”

Luke Chance (teamgenoot bij het simracing team van Verstappen) kaartte aan dat alle F1-auto’s die tot nu toe gelanceerd zijn er maar zwart uitzien: “Ieder team dat zijn auto heeft onthuld, heeft hem niet geverfd!” Dat bespaart natuurlijk gewicht. Volgens Max Verstappen hebben ze daar bij Red Bull geen rekening mee gehouden. “Geloof mij maar, hij ziet er weer precies hetzelfde uit”, aldus Verstappen.

Zwarte auto’s

Balen voor Red Bull-fans die eens op iets nieuws gehoopt hadden. De inmiddels bekende livery van het Oostenrijkse team – donkerblauw met geel-rode accenten – is de laatste paar jaren weinig veranderd. Toch is het voor veel fans nog altijd een van de fraaiste kleurstellingen in de Formule 1. Daarbij is Red Bull niet vies van een aantal speciale liveries over een heel seizoen, dus daar kunnen we reikhalzend naar uitkijken.

De vertrouwde Red Bull-livery breekt dus wel met de trend om je auto maar voor een deel te verven. Met de lanceringen van bijvoorbeeld Haas, Stake F1 Team en Alpine werd duidelijk dat kaal carbon het komende jaar overheerst. Opletten dus, want de grid zal er niet kleurrijker op worden. Wie de RB20 van Max Verstappen echt goed wil kunnen bekijken, moet nog even geduld hebben. De auto wordt op 15 februari onthuld.

