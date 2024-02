Christian Horner wordt vandaag in Engeland door een externe advocaat gehoord over vermeend wangedrag tegen een vrouwelijke werknemer. Red Bulls teambaas en CEO, hij geeft leiding aan 1600 mensen, vindt zelf dat er geen onwerkbare situatie is ontstaan. Maar Horners positie lijkt onhoudbaar nu hij de steun van vriend en ontwerper Adrian Newey is kwijtgeraakt.

Na de spraakmakende transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari, volgde een paar dagen later een nog schokkender bericht. De Formule 1 werd opgeschud door het nieuws dat Christian Horners positie bij Red Bull op de tocht staat, omdat hij door een vrouwelijke medewerkster beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag. Volgens de Duitse boulevardkrant Bild zou het hierbij gaan om het sturen van een ongepaste foto/foto’s, persbureau AP beweert dat het om Horners (te) agressieve managementstijl zou gaan.

Of de ware reden ooit naar buiten zal komen, is twijfelachtig. Wel is inmiddels duidelijk, zo bevestigen bronnen, dat Horners dagen bij Red Bull in feite geteld zijn. Hoewel de Brit de beschuldigingen tegen hem categorisch ontkent, schijnt er juridisch bewijsmateriaal beschikbaar te zijn om hem uit zijn functie te ontheffen. Red Bull kent een zero tolerancebeleid wat betreft het niet naleven van de gedragscodes van het bedrijf. Zo werd in 2021 een werknemer ontslagen vanwege racistische (privé)berichtgeving. Een jaar later kon testcoureur Jüri Vips inrukken toen hij tijdens een online spel een racistische term had gebezigd.

Horner krijgt weinig steun

Horner, al sinds de entree in de Formule 1 in 2005 Red Bulls teambaas, wacht zo goed als zeker hetzelfde lot. Zijn positie lijkt onhoudbaar nu ontwerper Adrian Newey heeft aangegeven bij Red Bull te zullen blijven, indien zijn vriend en collega door het incident zal moeten vertrekken. Ooit had hij zijn lot contractueel aan dat van Horner verbonden. Van Helmut Marko hoeft Horner waarschijnlijk weinig steun te verwachten. De Brit overspeelde vorig jaar na de dood van Red Bulls topman Dietrich Mateschitz zijn hand in een machtsstrijd met de Oostenrijkse adviseur. Dat zal Marko, die destijds op onvoorwaardelijke steun van Max Verstappen kon rekenen, niet vergeten zijn.

Bronnen beweren dat Horner in de afgelopen weken vriendelijk is verzocht vrijwillig te vertrekken om het imago van de renstal, Red Bull, andere sponsoren en zichzelf niet te beschadigen. De Brit heeft dat geweigerd. Hij ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan elke vorm van grensoverschrijdend gedrag. Na het gesprek vandaag met de externe advocaat of uiterlijk maandag zal, zo is de verwachting, het vertrek van Horner wereldkundig worden gemaakt. Zijn positie is zodanig verzwakt dat de renstal geen andere mogelijkheid resteert. Wanneer Red Bull Thaise grootaandeelhouder (51%) Chalerm Yoovidhya zijn zin krijgt is Horner ook zijn belangrijkste en laatste hulplijn kwijt. De aandeelhouder wil namelijk, als wisselgeld, Alexander Albon vanaf 2026 weer naast Verstappen in de auto hebben.

Het lijkt een kwestie van tijd.

