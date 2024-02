Alexander Albon is zonder twijfel de meest gewilde coureur van het moment. De Brits-Thaise coureur van Williams werd al genoemd als mogelijke opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes, maar de Duitse renstal heeft serieuze concurrentie van Red Bull gekregen. Sterker, Red Bull heeft Albon naar verluidt een aanbod gedaan, waardoor men de eerste optie heeft om hem te contracteren na afloop van zijn huidige verbintenis.

Bij Red Bull staat Sergio Pérez al langer onder druk door zijn teleurstellende resultaten op de baan. Het contract van de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen loopt aan het eind van 2024 af. Alexander Albon ligt bij Williams nog vast tot en met 2025. Ondanks het feit dat men in het geval van Albon dan nog een jaar zou moeten overbruggen, zit men bij Red Bull in Albon de ideale kandidaat voor het tweede stoeltje, achter Verstappen.

Het Duitse Motorsport-Total meldt dat er een concreet aanbod is gedaan en bevestigt daarmee de eerdere claim van Formule 1-journalist Peter Windsor, die stelde dat Red Bull een contract voor drie jaar aangeboden zou hebben. Ook FORMULE 1 Magazine heeft begrepen dat er inderdaad sprake is van een concreet aanbod.

Red Bull heeft in de persoon van de Thaise miljardair Chalerm Yoovidhya een aandeelhouder, die 51 procent van de aandelen bezit. Albon heeft een dubbele nationaliteit, maar rijdt onder Thaise vlag. Yoovidhya zou intern sterk op de komst van Albon (per 2026) aangedrongen hebben.

‘Ik verdien auto die voor zeges kan vechten’

Albon reed in zijn carrière al eerder voor Red Bull, in 2019 en 2020, maar kon toen niet overtuigen en werd ingeruild voor Pérez. In 2022 keerde Albon terug op de grid, als coureur van Williams. Sindsdien heeft hij sterke resultaten neergezet. Afgelopen jaar hielp Albon het Britse team in zijn eentje aan de zevende plaats in het constructeurskampioenschap. Hij sleepte 27 van de 28 WK-punten voor Williams in de wacht. Zijn Amerikaanse teamgenoot en F1-debutant Logan Sargeant scoorde slechts één schamel WK-puntje. De onderlinge kwalificatiestrijd eindigde overigens in 21-0 in het voordeel van Albon.

Bij de teampresentatie van Williams, begin deze week, reageerde Albon nog op alle speculaties rondom zijn persoon. “Mijn hele focus ligt op Williams en dat is waar ik mezelf zie. De geboekte progressie is voor mij heel belangrijk. Ik heb het gevoel dat ik heel dicht bij mijn piek ben”, aldus Albon, die er wel aan toevoegde dat hij in deze fase van zijn carrière een auto verdient ‘die podiumplaatsen kan scoren en voor zeges kan vechten’. “Dat is hoe ik mezelf zie”, aldus Albon.