Mercedes heeft de bolide van George Russell voorzien van een compleet nieuwe motor. Daardoor moet de Brit vanuit de pitstraat aan de Grand Prix van Singapore beginnen.

Het was voor Mr. Saturday toch al geen geweldige kwalificatie op het vochtige Marina Bay Street Circuit. Hij kwam niet verder dan Q2 en zou de race van de elfde plek aanvangen. In plaats daarvan heeft Mercedes besloten om hem van een geheel nieuwe motor te voorzien. Hij moet daardoor vanuit de pitstraat starten, maar nu heeft de teamgenoot van Lewis Hamilton wel nieuwe onderdelen voor de resterende races.

Russell wijt de tegenvaller aan remproblemen, zo zei hij voor de microfoon van Sky Sports F1. “Elke keer dat ik een bocht instuurde, leek het wel alsof ik op het gas trapte. De auto werd steeds naar voren gedrukt en dat probleem werd gedurende de sessie steeds erger. Maar onder de droge omstandigheden was het minder aanwezig en minder hinderlijk. Het is doodzonde want we hebben dit weekend een snelle auto.”

Lees ook: Russell ’teleurgesteld’ na zeldzame uitschakeling in Q2

Russell hoopte, toen hij nog vanaf de elfde plek zou starten, dat er een hoop zou gebeuren in de race. “Hopelijk slijten de banden snel en komen er veel pitstops. Als het een eenstopper wordt dan zal het lastig worden. We waren hier om te vechten voor de overwinning, dit is teleurstellend.”