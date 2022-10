Voor het eerst in vijf maanden is George Russell gedwongen een race van buiten de top tien te starten. De Mercedes-coureur kwam in de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore niet verder dan P11, een plekje beter dan de twaalfde startplaats waartoe hij tijdens de Miami Grand Prix was veroordeeld.

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht voor Mr. Saturday. Russell klokte op intermediates een keurige zesde tijd in Q1, maar in Q2 ging het op het laatste moment fout. Bij het sluiten van de beurs kwam hij zes duizendsten tekort (op Kevin Magnussen) om een plekje in de top tien en Q3 te veroveren.

Terugkijkend wijt Russell de tegenvaller aan remproblemen, zo zei hij voor de microfoon van Sky Sports F1. “Elke keer dat ik een bocht instuurde, leek het wel alsof ik op het gas trapte. De auto werd steeds naar voren gedrukt en dat probleem werd gedurende de sessie steeds erger.”

Het probleem was niet nieuw, ook in de eerste vrije training had Russell er last van. “Maar onder de droge omstandigheden was het minder aanwezig en minder hinderlijk. Het is doodzonde want we hebben dit weekend een snelle auto.” Dat bewees Russells teamgenoot Lewis Hamilton die zondag vanaf de derde plaats start.

Motorwissel?

Russell zal het dus vanuit het middenveld moeten doen. “Hopelijk slijten de banden snel en komen er veel pitstops. Als het een eenstopper wordt dan zal het lastig worden. We waren hier om te vechten voor de overwinning, dit is teleurstellend.” Overigens liet teambaas Toto Wolff na afloop van de kwalificatie weten dat Russell zondag mogelijk een nieuwe krachtbron krijgt.