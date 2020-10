Nieuwe richtlijnen voor proefstarts na incident Hamilton

Racedirecteur Michael Masi heeft de coureurs nieuwe richtlijnen gegeven over het uitvoeren van proefstarts tijdens het raceweekend. Aan het einde van de pitstraat is dit weekend een speciaal gridslot voorzien waar coureurs hun start kunnen oefenen. Aanleiding voor de nieuwigheid is de dubbele tijdstraf die Lewis Hamilton in Rusland kreeg voor twee foutieve practice starts.

Lewis Hamilton kreeg tijdens de Russische GP twee straffen van vijf seconden voor het uitvoeren van een oefenstart op een verkeerde plaats op de baan. Tijdens zijn installatierondje voor de race deed Hamilton een practice start aan het einde van de uitgang van de pitlane. De coureurs hebben voor dit weekend, de GP van de Eifel, informatie gekregen over de precieze locatie waar ze een proefstart mogen uitvoeren.

“Tijdens elke vrije training mogen oefenstarts worden uitgevoerd aan de rechterkant, vóór de witte lijn op de plaats aangeduid door de witte grid-markering. Coureurs die een oefenstart willen uitvoeren, moeten rechts stoppen om andere auto’s links van hen te laten passeren”, schrijft Formule 1-racedirecteur Michael Masi in de richtlijnen voor het GP-weekend op de Nürburgring.

Ook over de proefstarts op zondag schept de Australiër duidelijkheid. “Zolang de pit-exit open is voor de race, kunnen oefenstarts worden uitgevoerd na het einde van de pitmuur, vlakbij de oranje strook aan de rechterkant”, valt er te lezen in de officiële documenten.

⚠️ Just confirming the practice start position for Nurburgring… Yep, that’s it ✅ #EifelGP 🇩🇪 pic.twitter.com/aEMwDTVJvG — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) October 8, 2020

