Räikkönen: ‘Ben hier niet voor records, ik rijd zolang ik er plezier in heb’

Kimi Räikkönen evenaarde vorige week nog het recordaantal racestarts van Rubens Barrichello, dat op 322 staat, maar zal op de Nübrurging dit record verbreken. De Fin blijft er zoals gewoonlijk echter koeltjes onder: “Ik ben hier niet om ‘zoveel’ races te doen.”

Räikkönen zal op de Nürburgring aan zijn 323ste Formule 1-race beginnen en zal het record daarna in ieder geval kunnen oprekken tot 329 dit seizoen. Het gerucht gaat echter dat de Fin zijn contract met een jaar heeft verlengd bij Alfa Romeo en dus zal de lat nog hoger gelegd kunnen worden. De Fin zelf houdt zich er echter weinig mee bezig.

Lees ook: Olav Mol: ‘Hamilton staat voor mij al boven Schumacher, en hij is nog niet klaar, hè’

“Nee, niet echt”, aldus Räikkönen op de vraag van Autosport of het hem interesseert dat hij de meest ervaren Formule 1-coureur wordt. “Als iemand me om het getal zou vragen dan zou ik het niet eens weten. Ik heb nooit echt gekeken naar hoeveel races ik heb gereden of hoeveel andere coureurs hebben gereden. Uiteraard praten mensen erover, maar voor mij maakt het niet uit.”

Lees ook: Nordschleife-mythe in 3 delen: ‘Het groene monster dat in het bos op je ligt te wachten’

“De meeste records zullen in de toekomst toch wel verbroken worden”, vervolgt de 40-jarige Räikkönen. “Ik ben hier niet om ‘zoveel’ races te doen. Zolang ik er plezier in heb doe ik het graag”, besluit hij.