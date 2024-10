Lewis Hamilton staat naast zijn overstap naar Ferrari in 2025 nog een uitdaging te wachten. De coureur wordt medevoorzitter van het Met Gala, een jaarlijks haute couture-fondsenwervende evenement in New York. Het evenement wordt in het Metropolitan Museum of Art gehouden, en heeft als thema Superfine: Tailoring Black Style.

Naast Hamilton zijn ook zanger Pharrell Williams, acteur Colman Domingo, rapper A$AP Rocky en basketballer LeBron James medevoorzitters van het evenement, dat op 5 mei 2025 plaatsvindt. Hamilton en Williams waren er op woensdag bij toen het thema bekend werd gemaakt. De Mercedes-coureur was zelf ook al meerdere keren te gast bij het jaarlijkse evenement.

Enorme eer

“Ik voel me enorm vereerd dat ik één van de medevoorzitters van het Met Gala van volgend jaar mag zijn”, schrijft de zevenvoudig wereldkampioen op zijn Instagramkanaal. “Dit thema spreekt me enorm aan. Toen ik aan mijn carrière begon, had ik nooit gedacht waartoe ik in staat zou zijn buiten mijn sport. De druk om je aan te passen houdt zoveel mensen tegen.”

“Toen ik opgroeide als enige zwarte jongen op het circuit, werd die druk me vaak te veel”, vervolgt Hamilton. “Mezelf creatief uitdrukken was en is nog steeds mijn vrijheid van die conformiteit. Voor zwarte mensen in de hele diaspora is mode zelfbehoud. Mode is veerkracht en ik kan niet wachten om onze ondervertegenwoordigde stemmen verder te verkennen en te versterken.”

Hamilton met medevoorzitter Pharrell Williams en voorzitter en Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour tijdens de aankondiging van het 2025 Met Gala (Getty Images)

