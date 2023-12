Laurent Mekies is dankbaar dat hij mag beginnen als teambaas van AlphaTauri. Na een paar maanden pauze kan de Fransman in januari beginnen in zijn nieuwe rol. Zelf denkt Mekies dat die pauze hem behoorlijk goed heeft gedaan.

Franz Tost verlaat na achttien jaar dienst de Formule 1. Zijn plek als teambaas bij AlphaTauri wordt vanaf volgend jaar overgenomen door Laurent Mekies. Mekies is vooral bekend als kopstuk bij Ferrari, waar hij jarenlang de rechterhand van teambaas Mattia Binotto was. Voordat hij bij Ferrari kwam, zat hij echter al bij het team dat tegenwoordig AlphaTauri heet. In de tijd dat het team nog als Minardi en Toro Rosso door het leven ging, was Mekies engineer bij het team. Hij was onder andere de race engineer van Christijan Albers en Mark Webber.

Toch kon Mekies niet meteen aan de slag bij zijn nieuwe oude team. De Fransman kreeg van Ferrari eerst een zogeheten ‘gardening leave’, wat betekent dat hij even een tijdje pauze moest nemen voordat hij bij een ander team mag beginnen.

“In het begin, toen ik me realiseerde dat ik al die maanden moest wachten, was het een beetje frustrerend”, vertelt Mekies aan Motorsport.com. “Je wil meteen beginnen en bedenken hoe je kunt bijdragen en ondersteunen. Maar de waarheid is dat als je meteen van de ene baan naar de andere gaat, je waarschijnlijk meteen wordt opgeslokt door de intensiteit van de racekalender en de dagelijkse beslissingen die je moet nemen.”

“Eigenlijk was het dus goed om een stapje terug te doen”, vervolgt Mekies. “Zo kon ik naar het grotere geheel kijken. Ik kreeg de kans om na te denken over hoe je een heleboel dingen wilt doen. Het gaat om het vinden van geweldige mensen daar. Dat is echt wat onze sport nu is. Het zijn de mensen, het is het contact tussen mensen. En daar kijk ik erg naar uit om weer mee te beginnen.”

Bovenal is de nieuwe teambaas vooral erg blij dat hij weer aan de slag kan. “Ik heb heel veel geluk dat ik uit een ongelooflijke racefamilie kom. Nu ga ik naar een andere ongelooflijke racefamilie. Dus ik ben heel, heel erg dankbaar.”

