Netflix heeft een spectaculaire nieuwe trailer voor seizoen 2 van Drive to Survive afgeleverd. Het tweede seizoen van de Formule 1-documentaireserie is vanaf 28 februari te streamen (en bingen).

“In de Formule 1 draait alles om druk”, opent de trailer met een voice-over van Red Bull-teambaas Christian Horner, en daarmee is de toon gelijk gezet. Seizoen twee van Drive to Survive biedt wederom een unieke blik achter de schermen, maar dan dieper en intenser dan tijdens het eerste seizoen.

De Netflix-crew had afgelopen jaar immers voor het eerst ook medewerking van topteams Mercedes en Ferrari, wat de verhaallijnen alleen maar ten goede komt. Verder zien we in het voorproefje van seizoen twee van Drive to Survive alvast meer van wat de eerste reeks zo’n succes maakte: succes, drama, humor, veel Daniel Ricciardo en een vloekende Günther Steiner. Seizoen twee komt 28 februari online.