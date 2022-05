Red Bull heeft uit voorzorg de versnellingsbak van Sergio Pérez verwisseld na zijn crash in de kwalificatie. Het komt de Mexicaan niet op een gridstraf te staan, waardoor hij de Grand Prix van Monaco gewoon vanaf de derde plek kan aanvangen. Ook Carlos Sainz heeft een nieuwe versnellingsbak gekregen.

Pérez pushte in zijn allerlaatste kwalificatieronde toen hij in bocht 8 de controle over de RB18 verloor en in de bandenstapels spinde. De achterkant kreeg daarbij een aardige tik te verwerken, wat even later nog erger werd toen Carlos Sainz met de Ferrari tegen de gecrashte Red Bull aankwam nadat hij probeerde om hem te ontwijken.

Uit voorzorg heeft Red Bull dan ook besloten om de versnellingsbak van Pérez te verwisselen. Dat komt hem niet op een gridstraf te staan, omdat dit er een van de vier is die binnen de pool valt en gedurende het seizoen gewisseld mogen worden. Naast de versnellingsbak heeft Red Bull ook nog een aantal andere onderdelen vervangen. Pérez zal gewoon vanaf de derde plek van start gaan.

Niet alleen Red Bull, ook Ferrari heeft een versnellingsbak verwisseld. Ferrari wilde geen risico nemen en heeft daarom Sainz van een nieuwe versnellingsbak voorzien na de crash met Pérez. Net als Pérez valt dat binnen de pool en levert dat hem geen gridstraf op. Hij zal daarom gewoon vanaf de tweede plek starten.