Wie of wat houdt Charles Leclerc van zijn thuiszege af in Monaco? Dat is de vraag na een ijzersterk kwalificatieoptreden van de Ferrari-coureur. Volgens rivaal Max Verstappen is er maar één antwoord: regen.

“Regen is de enige manier om nog iets te kunnen proberen”, vreest en verzucht Verstappen dat er verder niet echt een strijdplan is. Blijft het droog, dan wacht er door de straten van het mondaine Monaco een lange en peperdure optocht. Iets wat in een van de meest prestigieuze Grands Prix helaas vaak net zo’n traditie is als het koningsnummer van de Formule 1 zelf.

Duidelijk is dat er vooralsnog geen maat staat op Ferrari in Monaco – en dan vooral niet op Leclerc. Verstappen keek na de kwalificatie jaloers naar hoe soepel de rode bolide de bochten instuurt. Leclerc erkende zelf ook in Monaco over het beste materiaal te beschikken. “De snelheid zit in de auto. Ik moest alleen de job doen.”

Tijdens de race door ‘zijn’ Monte Carlo moet Leclerc dat zondagmiddag 78 ronden lang. Of twee uur, wat er ook eerder komt. Al wordt het normaliter alleen een getimede race als Verstappen zijn gehoopte regen (en chaos) krijgt. Daarover gesproken: de regenkans zondagmiddag ligt volgens Weather.com boven de 70%, al heeft Formule 1’s weerdienst Méteo-France haar schatting teruggebracht naar 20%.

De vloek

Niks zo onvoorspelbaar als het weer, maar er is nog iets dat voor chaos kan zorgen: de ‘vloek’ die in thuisstad Monaco op Leclerc lijkt te rusten. De Monegask wist in de straten die hij zo goed kent sinds zijn eerste poging in 2017 nog nooit een race met succes af te sluiten of zelfs te finishen! Zie hoe hij in 2021 de start niet haalde na een crash in de kwalificatie, waarin hij nota bene pole had gepakt.

Leclerc geeft niet in de ‘Monaco-vloek’ die volgens sommigen op hem rust.

Een bizarre statistiek, al gelooft Leclerc zelf niet in de vloek. “Het is niet de gelukkigste baan voor me geweest, maar zo is het leven en zo is de autosport. Hopelijk zit het me dit keer mee, maar ik ga het niet anders aanpakken dan normaal.” En bovendien, ook Verstappen heeft geen smetteloos track record in het Prinsdom.

De Nederlander crashte bij zijn Monaco-debuut in 2015 en eindigde in 2016 drie keer in één weekend in de vangrail. In 2018 gooide een schuiver in VT3 zijn weekend in de war. Tussendoor verpeste een strategisch spelletje zijn kans op een podium in 2017. In 2019 was een unsafe release in de pits daar de reden voor.

Sprint naar Sainte Dévote

Verstappens echte doorbraak in Monaco kwam eigenlijk pas vorig jaar. Toen pakte hij vanaf P2 (al was dat feitelijk pole omdat Leclerc de start dus niet haalde) de zege. Dit keer moet Verstappen van de vierde startplek komen. Leclerc heeft teamgenoot Carlos Sainz en Verstappens collega Sergio Pérez daar nog tussenin staan.

Wat echter voor Leclerc pleit bij de start, is de korte run van start/finish naar bocht één. Met daar bovenop geteld het bekende Monaco-advies: ‘Geen heldendaden in Sainte Dévote’. Leclerc heeft verder de geschiedenis aan zijn zijde. De laatste tien jaar heeft degene die als eerste vertrok nooit een plek verloren bij de start.

Monaco biedt amper echte inhaalkansen.

Het aantal zeges vanaf pole ligt desondanks aanzienlijk lager: met Verstappens overwinning uit 2021 meegeteld, is Monaco ‘slechts’ zeven van de laatste tien keer van de eerste startplek gewonnen. Dit dankzij pitstopperikelen voor de polesitter (in 2015 en 2016) en de overcut die Sebastian Vettel in 2017 langs Kimi Räikkönen hielp.

Dit laatste is zeker iets om op te letten in een race die als het droog blijft een easy éénstopper is, van softs naar mediums. Waar een undercut doorgaans potent is (eerder naar de pits gaan dan degene voor je om er op nieuwe banden een razendsnel rondje uit te persen voor de ander pit) is de overcut als tegenovergestelde strategie in Monaco zeker niet uitgesloten.

Oldskool en onverbiddelijk

Spelen regen en safetycars echter een rol, dan wordt het casino in Monaco, zowel wat de pitstopstrategie als op de baan blijven betreft. Leclerc en Verstappen weten door hun eerdere ervaringen allebei dat het millimeterwerk blijft in Monaco en een fout op de smalle stadstraten in een klein hoekje zit. Zeker als die straten nat en glibberig zijn.

Verraderlijker dan het oldskool en onverbiddelijke Monaco in de regen, wordt het in de moderne Formule 1 niet. Valt die bui, dan zijn alle ingrediënten voor een klassieker voorhanden. Blijft het droog, dan zal Monaco vermoedelijk vooral een mooi decor zijn voor een zondagse parade vol pracht en praal met weinig spanning. En dan gaat het maandag weer over of deze klassieker nog op de kalender hoort of niet.

En verder…

… Starten Mercedes’ George Russell en Lewis Hamilton – in die volgorde – als zesde en achtste en hopen ook op regen. Door die startplekken kan het volgens Russell ‘meer risico nemen’ dan Ferrari en Red Bull.

… Staat McLarens Lando Norris op plaats vijf, terwijl teamgenoot Daniel Ricciardo slechts veertiende is. De druk neemt steeds verder toe op de Aussie, die nog niet het gewenste resultaat brengt.

… Beginnen oudgedienden Fernando Alonso en Sebastian Vettel als zevende en negende. Wees niet verbaasd als zij met hun ervaring in een chaotische race voor een verrassing zorgen.

… Zou wie van een gokje houdt op een goede klassering voor Valtteri Bottas (12e) of Pierre Gasly (17e) kunnen inzetten. Door pech staan zij verder terug dan verwacht, en zijn dus de wildcards.

De Grand Prix van Monaco begint om 15:00 uur Nederlandse tijd en is te zien bij Viaplay en F1TV.