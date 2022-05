Voor het tweede jaar op rij heeft Charles Leclerc in een voortijdig beëindigde kwalificatie de pole gepakt voor zijn thuisrace in Monaco. In tegenstelling tot vorig jaar zorgde Leclerc dit keer niet zelf voor de rode vlag – en start hij zondag in tegenstelling tot vorig jaar normaliter gewoon van pole.

In 2021 kwam het daar immers niet van. Toen crashte Leclerc aan het eind van Q3 en dacht Ferrari zijn auto te hebben opgelapt, maar haalde hij door een versnellingsbakprobleem alsnog de start van de race niet. Dit keer zorgde Red Bulls Sergio Pérez voor een rode vlag aan het eind van Q3, terwijl Leclerc de snelste tijd al te pakken had.

Lees ook: Leclerc verovert pole in Monaco na chaotische slotfase, Verstappen vierde

“Het voelt heel speciaal pole te pakken voor mijn thuisrace. Ik ben hier heel blij mee. We hebben tot op heden een weekend dat soepel verloopt”, prijst hij zich gelukkig. “De snelheid zit hier gewoon in de auto. Ik moest dus alleen de job doen”, drukt Leclerc dat wellicht iets simpeler uit dan het is. Al was zijn uiteindelijke marge op de nummer twee, teamgenoot Carlos Sainz, met 0.225 seconde aanzienlijk.

“De rode vlag op het eind veranderde niks voor ons”, vervolgt Leclerc. De Monegask was in zijn laatste ronde, tot hij deze moest afbreken, namelijk met een verbetering bezig. “Ik geloof dat ik al vier tienden sneller was toen de rode vlag uitging.”

Leclerc had zo eigenlijk alles onder controle. Waar hij geen controle over heeft, is wat het weer zondag doet – met een aardige regenkans. Al maakt dat hem naar eigen zeggen niet veel uit. “Droog is voorspelbaarder, maar we zullen ongeacht wat het weer doet competitief zijn.”

Lees ook: Weerbericht GP Monaco: Droge kwalificatie, kans op regen voor de race