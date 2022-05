Max Verstappen is al het hele weekend op zoek naar het juiste rondje. Hij leek hem in de laatste run gevonden te hebben tot de botsing vlak voor hem tussen teamgenoot Sergio Pérez en Carlos Sainz. “Typisch Monaco dit weer.”

Naderhand reageerde de wereldkampioen bedaard, in de auto was dat anders. “Ach, verdomme! Zo typisch Monaco dit weer”, waarna enkel krachttermen vielen. “Dit zou niet toegestaan moeten zijn, dan zou je één rondje kunnen doen en hem vervolgens in de muur kunnen zetten”, briest hij nog.

Lees ook: Horner prijst ‘beste teamspeler’ Pérez: ‘Hij rijdt extreem goed’

Foto: Motorsport Images

Achter die laatste woorden staat hij nog steeds, verzekert hij tijdens het praatje met Nederlandse media. “Dat kan toch! Het is extra jammer dat het nu mijn teamgenoot is, je krijgt er geen penalty voor Je zou je hem na je eerste run tactisch in de muur kunnen zetten. Daar zijn we al een tijdje mee bezig trouwens. Voor diegene die er voordeel uithaalt, is het fijn maar voor mij is het balen.”

Op het moment van de botsing was Verstappen bezig met een verbetering van zijn, het zou hem zelfs op de eerste rij gebracht hebben. “Ik koos voor die laatste voor een andere strategie omdat ik tot dan toe niet genoeg temperatuur in de banden kreeg. Ik lag een tiende voor na de eerste sector en in bocht 5, 6 en 7 ging het ook goed. Maar toen stonden er twee auto’s in de weg. Balen natuurlijk maar ook de chaos van Monaco, niks meer aan te doen.”

Lees ook: Verstappen baalt van P4 in kwalificatie Monaco, maar ‘pole zat er niet in’

De marge naar Ferrari die er al het hele weekend is, verrast Verstappen niet. “Kijkend naar de onboards van Ferrari in de laatste vrije training zag ik wel dat zij nog wat over hadden. Dus dan snap ik dat gat wel. ALs je kijkt hoe die auto instuurt, was het te verwachten dat zij goed zouden zijn in Monaco. Dat is verder niet verontrustend maar dan wil je wel tweede zijn.”

Tijdens het gesprek zijn de eerste spetters voelbaar, donkere wolken pakken zich samen boven een tot dan toe benauwd Monaco. Iets dat morgen ook zomaar zou kunnen: “Je kan hier niet zo goed volgen, alles oververhit al snel. Regen zou de enige manier zijn om iets te kunnen proberen maar dat is afwachten.”

Foto: Motorsport Images