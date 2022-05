Red Bull-teambaas Christian Horner is ‘erg blij’ met Sergio Pérez. Niet alleen omdat hij tot nu toe ‘extreem goed’ rijdt, ook omdat Pérez in de ogen van Horner de ‘beste teamspeler van de pitstraat’ is.

Pérez toont dit seizoen zijn waarde voor Red Bull. Hij heeft in de eerste zes races van het seizoen 85 punten gepakt en staat daarmee derde in de tussenstand, terwijl teamgenoot Max Verstappen op 110 punten staat. Red Bull staat daardoor bovenaan bij de constructeurs.

Het contract van Pérez loopt eind dit jaar af, maar mocht Pérez een contractverlenging willen krijgen van Red Bull, dan heeft teambaas Christian Horner maar één opdracht voor hem: “Blijven doen wat hij nu doet. Hij doet het geweldig”, zegt Horner. “We zijn erg blij met hem.”

“Hij heeft tot nu toe extreem goed gereden, de delta tussen hem en Max is aanzienlijk kleiner geworden in vergelijking met vorig seizoen”, vervolgt Horner. “Ik denk dat hij gelukkiger is in de auto. Hij heeft dit jaar in Jeddah al een fantastische poleposition behaald. Hij heeft een paar geweldige races gereden.”

In Spanje toonde Pérez opnieuw dat hij een teamspeler is door het teamgenoot Verstappen niet lastig te maken. “In de pitstraat zal je geen betere teamspeler vinden”, aldus Horner over Pérez. “Hij doet het geweldig, hij moet blijven doen wat hij nu doet en dan zullen de gesprekken hopelijk rechttoe rechtaan zijn.”