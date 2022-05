Sergio Pérez en Red Bull hebben de teamorders die in de Grand Prix van Spanje gebruikt werden besproken en uitgepraat. Hij krijgt van Red Bull de ‘volledige steun om races te winnen’ en is bovendien vrij om te strijden voor de titel, mocht die kans zich voordoen.

Pérez kreeg in Spanje de opdracht van Red Bull om het teamgenoot Max Verstappen niet te moeilijk te maken als hij begon aan te dringen. Dat laatste gebeurde en hoewel Pérez het niet helemaal eens was met de opdracht van het team, ging hij netjes aan de kant en gunde zo Verstappen de ruimte om uiteindelijk de zege te pakken.

Pérez liet na de race zijn onvrede blijken op de boordradio. “Ik ben blij voor het team, maar we moeten hierover praten”, aldus de Mexicaan. Dat laatste is na de race ook gebeurd, geeft Pérez aan. “We hebben na de race gesproken. Het was duidelijk dat de driestopper de juiste strategie was”, legt Pérez uit in Monaco. “We waren het met elkaar eens en gaan nu weer door.”

“We hebben een geweldig momentum en het was een geweldig teamresultaat”, vervolgt Pérez. “Mij is door het team duidelijk gemaakt dat ze mij volledig steunen om races te winnen”, aldus de teamgenoot van Verstappen.

Over Verstappen: Pérez maakt bij de persconferentie in Monaco duidelijk dat hij met Verstappen mag strijden om de zeges en als hij ervoor kan gaan, ook de titel. “Het is erg duidelijk, dat hoefden ze niet te uit te leggen. Het is duidelijk binnen het team, anders zou ik hier niet zijn.”

Pérez heeft momenteel een contract tot eind dit jaar, maar heeft dit seizoen tot nu toe opnieuw zijn waarde voor Red Bull getoond. Contractonderhandelingen zijn op dit moment echter nog geen ’topprioriteit’, stelt hij. “Zoals je weet is het niet makkelijk om een contract te krijgen van Helmut (Marko, adviseur, red.) en Christian (Horner, teambaas, red.)”, lacht Pérez. “We zijn allebei blij en we zouden snel wat moeten zien.”

Foto: Motorsport Images