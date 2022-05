Sergio Pérez was vrijdag in Monaco verrast om het gat naar Ferrari te zien. Hij hield al rekening met een voorsprong voor Ferrari, maar had niet verwacht dat zij bijna vier tienden sneller zouden zijn dan de Red Bulls.

Red Bulls snelheid in de lange runs zag er weer goed uit op de vrijdag, maar net als voorgaande weekenden ontbreekt het aan snelheid over één ronde. Ferrari heeft op dat gebied een voorsprong en dat was op vrijdag een stevige: Charles Leclerc was met een rondetijd van 1:12.656 de snelste, Sergio Pérez kwam ruim drie tienden tekort terwijl Max Verstappen op vier tienden achter de Monegask stond.

Lees ook: Verstappen ziet vooralsnog sneller Ferrari dan Red Bull in Monaco: ‘Moeten nog wat vinden’

Net als Verstappen concludeert Pérez dan ook dat er nog wat ruimte voor verbetering is. “Het waren goede sessies voor ons, al waren de lange runs lastig door het verkeer”, blikt Pérez terug op de vrijdagtrainingen. “Ik kon niet meer dan twee ronden op rij doen.”

Lees ook: Pérez heeft teamorders uitgepraat: ‘Krijg volledige steun van team om te winnen’

“Al met al lijken we wat achter te liggen op de Ferrari’s, zij zien er echt sterk uit”, vervolgt Pérez. “We zullen de data analyseren en kijken wat we kunnen doen, maar zij zagen er heel snel uit vandaag.” Dat het gat zo groot was, kwam als een verrassing voor de Mexicaan. “We hadden wel een gat verwacht, maar niet zo groot als wat we vandaag hebben gezien. Dat betekent dat er nog genoeg werk aan de winkel is en we zullen wel zien. Het draait allemaal om Q3”, besluit Pérez.