Max Verstappen is niet geheel tevreden over het verloop van zijn raceweekend in Monaco tot nu toe. Hij kwam in de kwalificatie tot de vierde tijd in wat voor hem een ‘redelijk lastig weekend’ is: “Die laatste ronde was wel iets beter, maar niet goed genoeg voor pole.”

Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez waren goed aan elkaar gewaagd in Monaco, maar de Ferrari’s hadden over één ronde net wat meer snelheid. De verschillen waren niet groot te noemen, maar groot genoeg voor een volledig rode eerste startrij. Verstappen baalt van zijn vierde tijd, ook omdat hij in zijn laatste ronde sneller was maar door een crash van Pérez die ronde moest afbreken.

“Het was jammer, over het algemeen is het tot nu toe een redelijk lastig weekend voor mij”, zegt Verstappen tegen Viaplay. “Die laatste ronde was wel iets beter, maar niet goed genoeg voor pole, Charles (Leclerc, red.) en Ferrari zijn erg sterk. Maar dan had je er beter voor gestaan dan vierde. Maar dat is ook Monaco, dat kan zo’n rode vlag gebeuren”, blijft de Nederlander realistisch. “Het is natuurlijk heel jammer, het is het tweede jaar op rij nu, maar het is wat het is”, kan hij er nog om lachen.

Waar het dan precies in zit dat de Ferrari’s sneller zijn, weet Verstappen niet precies, al merkt hij wel op dat de F1-75 ‘heel goed draait’. “Ik had zelf last van meer onderstuur dan ik had gewild, dus die twee dingen helpen al niet”, legt Verstappen uit. “Vooral hier op een baan als Monaco, waar je de auto snel wil draaien. Daardoor was het iets lastiger.”

Monaco staat uiteraard niet bekend als een circuit waar het makkelijk inhalen is. Verstappen baalt dan ook van de vierde plek, al is daarmee het zicht op een zege nog niet verdwenen. “We zien het morgen wel”, blijft Verstappen nuchter. “Het is natuurlijk een beetje balen van vandaag. In de race moet je geconcentreerd blijven.” Bovendien kijkt Verstappen met een schuin oog naar de lucht. Er wordt namelijk wat regen verwacht op zondag. “Wie weet als er regen aankomt, dan is het hier altijd een beetje chaos.”