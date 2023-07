Ook op Silverstone lijkt er geen witte rook te komen als het gaat om de contractonderhandelingen tussen Lewis Hamilton en Mercedes. De huidige verbintenis van de zevenvoudig wereldkampioen loopt eind dit jaar af en vooral de Britse pers wilde donderdag weten hoe de gesprekken er voor staan.

Lewis Hamilton had weinig inhoudelijks te zeggen en wees suggesties dat hij pas een nieuw contract wil tekenen als de auto van dit en volgend jaar echt competitief blijkt te zijn, van de hand. ‘Ik heb nog steeds honderd procent vertrouwen in dit team. Het duurt allemaal wat langer dan gepland om daar te komen waar we willen. Het is zeker niet gemakkelijk, maar ik denk dat we er wel uit komen.”

Wolff is geklaag zat

Hamilton voert rechtstreeks onderhandelingen met teambaas en goede vriend Toto Wolff. Die was vorige week op de Red Bull Ring vrij kritisch toen zijn protégé zich tijdens de Oostenrijkse Grand Prix over de boordradio keer op keer uitliet over de track limits. Wolff was het geklaag op een bepaald moment zo zat dat hij hoogstpersoonlijk ingreep en Hamilton opdroeg te gaan racen.

Volgens Hamilton is de relatie tussen hem en Wolff na die openbare schrobebring niet vertroebeld. “Het beste aan onze vriendschap is dat we altijd eerlijk tegen elkaar kunnen zijn. Toto is zelf een racer. Hij wilde me alleen maar aanmoedigen en deed dat op zijn manier. Ik heb mijn eigen commentaar teruggeluisterd en zal dat in de toekomst wat minder doen.”

