Een probleem met de aandrijfas gooide roet in het eten van Max Verstappen op vrijdag. In de tweede vrije training kwam hij door het probleem niet verder dan vijf rondjes op het circuit van Imola. Maar paniek is er niet: “We kunnen morgen nog veel doen.”

De Nederlander hoopt in Imola de Italiaanse vloek van zich af te rijden na drie uitvalbeurten vorig jaar. “Ik houd van het land, ben er graag maar qua racen heb ik niet zoveel geluk gehad.” Na een kwartier in de vrije training leek Verstappen op weg naar de snelste tijd tot zijn Red Bull plotseling flink vaart minderde op het rechte stuk.

Bij het uitkomen van de Rivazza, de laatste bocht van het circuit, sloeg de RB16B aan het haperen. “We hadden een issue met de aandrijfas dus ik moest stoppen.” Omdat de auto ten eerste pas na een flinke omweg in de box van Red Bull terechtkwam en ten tweede ook nog een grondige reparatie moest ondergaan, zat Verstappens training erop.

“Het is moeilijk te zeggen, het is niet een enorme ramp en we zullen morgen zien in hoeverre we alles recht kunnen trekken. Het ging in de eerste training in ieder geval goed. Maar we moeten er wel voor zorgen dat er niets kapot gaat. Het is wel een nadeel dat je nu minder hebt gereden, aan de andere kant weet je ook wel wat je moet doen.”

Mercedes sloot de dag als snelste af met Valtteri Bottas en Lewis Hamilton vooraan. “Dat verbaast me niets. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken. Dan zien we morgen wel waar we staan.” Zijn teambaas Christian Horner wees naar de kerbs als schuldige voor de problemen.

“We proberen te begrijpen wat de oorzaak is en waarom het gebeurd is. De kerbs hier zijn behoorlijk agressief. Helaas ging de auto daarna een rondje door Imola-stad nadat ze hem hadden opgehaald.” Gelukkig voor Red Bull gebeurde het op vrijdag: “Dan gebruiken we een andere versnellingsbak, maar we zullen alle onderdelen inspecteren.”