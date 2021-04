Voor Max Verstappen duurde de tweede vrije training op het circuit van Imola niet langer dan twintig minuten. Door problemen met zijn drive shaft, aandrijfas in het Nederlands, moest de Nederlander zijn RB16B aan de kant van de baan parkeren. Maar wat is dat nu precies, zo’n aandrijfas? Onze vrienden van MP Motorsport leggen het uit in een nieuwe video in de rubriek ‘F1 voor Rookies’.

