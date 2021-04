Mercedes heeft ook in de tweede training op Imola de toon gezet, met Valtteri Bottas die nét wat sneller was dan teamgenoot Lewis Hamilton. Max Verstappen bleef op slechts vijf rondjes en een veertiende plek steken nadat zijn auto stilviel.

Dat gebeurde dus ook al na twintig minuten trainen. Verstappen was met een rap rondje bezig – dat hem op dat moment mogelijk zelfs de snelste tijd had opgeleverd – toen de gang er ineens uit was op het rechte stuk. “Er is achter iets gebroken”, verwittigde Verstappen zijn team over de radio. Dat gebeurde ogenschijnlijk bij het uitkomen van de Rivazza-combinatie, toen hij van de kerb af kwam.

(tekst loopt door onder de foto)

Lees ook: Verstappen valt stil tijdens VT2: ‘Er brak iets af’

Volgens Ziggo Sport was het mogelijk de aandrijfas die stuk ging. Meer tekst en uitleg wordt later verwacht. Het betekende hoe dan ook dat Verstappen voortijdig klaar was. Dat was ook Charles Leclerc, al ging het voor hem pas drie minuten voor het eind mis. Wederom in de Rivazza-bochten, waar hij hard crashte. De Monegask (“sorry jongens, ik was flink aan het pushen”) kon gelukkig ongedeerd uitstappen. Zijn Ferrari lag wel flink in de kreukels.

De Mercedes-coureurs vooraan kenden ondertussen een productieve middag. Bottas reed de snelste tijd, een 1:15.551, en werkte 25 rondjes af. Hamilton was een honderdste trager, maar reed wel een rondje meer. AlphaTauri’s Pierre Gasly imponeerde op plek drie, op slechts 0.078 van Bottas. Opvallend genoeg reed Bottas zijn snelste tijd wel op mediums, Hamilton en Gasly deden dat op softs.

Lees ook: VT1: Mercedes leidt de dans op Imola nipt voor Verstappen

Achter de top drie pakten de Ferrari-rijders de plekken vier en vijf, met Carlos Sainz voor Leclerc. Verstappens Red Bull-teamgenoot Serio Pérez was zesde, op 0.860 seconde van Bottas. Yuki Tsunoda, Lando Norris, Antonio Giovinazzi en Lance Stroll maakten de top tien vol. Fernando Alonso en Daniel Ricciardo eindigden als dertiende en achttiende. De derde training is zaterdagochtend om 11:00 uur Nederlandse tijd.