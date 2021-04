Goed, Mercedes sloot de eerste vrije training van het weekend in Imola af als snelste maar daar stopt de vergelijking met 2020. De verschillen waren minimaal, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton en Max Verstappen eindigden binnen 6 hondersten van elkaar. De sessie werd verder gekenmerkt door twee schuivers van Nikita Mazepin en een raar incident tussen Esteban Ocon en Sergio Perez.

De wereld moest de eerste minuten van de sessie missen wegens problemen met de tv-verbinding. Een van de eerste beelden die uiteindelijk doorkwamen, waren die van een gespinde Mazepin. Gisteren moest de Rus al veel vragen beantwoorden over zijn rampzalige openingsweekend, nu kwam Mazispin na een spin in de laatste Rivazza-bocht in het grind terecht.

Wegens de frisse omstandigheden leken ook zijn collega’s moeite te hebben om hun auto op de baan houden. Yuki Tsunoda en Max Verstappen verremden zich beiden voor de Tamburello-chicane namen wat grind mee de baan op. De sessie werd halverwege stilgelegd na een incident tussen Esteban Ocon en Sergio Perez.

AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI, ITALY – APRIL 16: Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, walks away from his car after stopping on track during the Emilia Romagna GP at Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari on Friday April 16, 2021 in imola, Italy. (Photo by Zak Mauger / LAT Images)

De twee voormalige teamgenoten raakten elkaar ergens tussen de Tamburello en de daaropvolgende Variante Villeneuve. Omdat er blijkbaar nog de nodige issues waren met de tv-registratie bleef nog lang onduidelijk wat er nou gebeurde tussen Ocon en Perez.

De snelle tijden werden uiteindelijk in de laatste 10 minuten gereden. Door de drukte was het wel rommelig, de 1.16.564 van Valtteri Bottas was uiteindelijk één van de spaarzame ononderbroken rondjes van de Fin. Hamilton eindigde de sessie 41 duizendsten, Verstappen was op zijn beurt slechts 17 duizendsten langzamer dan Hamilton.

Het slotakkoord was voor Nikita Mazepin, de Rus was wel sneller dan Mick Schumacher maar beging in de laatste bocht dezelfde fout als in het begin van de sessie. Dit keer leverde dat wel enige schade op aan de Haas.

