Red Bull-topman Helmut Marko noemde het van de winter al één van de pluspunten van het strikken van Sergio Pérez: de kennis die de Mexicaan meeneemt over de Mercedes-motor. Volgens teamgenoot Max Verstappen komen Pérez’ motortips Red Bull ook al van pas.

“Het geeft in elk geval ideeën”, zegt Verstappen in gesprek met geselecteerde Nederlandse media, waaronder FORMULE 1 Magazine, over Pérez’ knowhow over de Mercedes-motor. “Of het onze motor sterker maakt, daar is het denk ik dit jaar te laat voor. Wat echter belangrijk is, zoals zaken als hoe een motor start, opschakelt en reageert als je op het gas gaat – dat zijn de dingen waar je het over kan hebben.”

“Ik heb zelf natuurlijk eerder met Renault- en Ferrari-motoren gereden”, zegt Verstappen, wiens team Red Bull zoals bekend sinds 2019 Honda’s gebruikt. “Je hebt altijd weer nieuwe ideeën om te kijken hoe je het beter kan maken”, zegt Verstappen over de komst en kennis van Pérez, die bij Force India en Racing Point zeven jaar lang met de hybridemotoren van Mercedes reed. “Het is altijd fijn om ook input te hebben over de Mercedes-motor.”

Pérez zelf merkte al na zijn eerste testkilometers voor Red Bull met verschillende Honda-motoren hoeveel progressie de Japanse fabrikant de afgelopen jaren heeft geboekt. De Honda-motor voor dit jaar is, volgens Honda zelf, een soort ‘mechanisch mirakel’. De motor is zowel compacter als krachtiger dan het exemplaar van 2020.