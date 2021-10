De nieuwe bolides voor 2022 zijn niet zo fijn te besturen als de auto’s van dit seizoen, stelt Lando Norris. De Brit heeft in de simulator al wat kennis gemaakt met de auto, die ‘heel anders’ is.

Volgend jaar gaat een grote regelrevolutie van kracht, met name op het technische vlak. De auto’s worden gesimplificeerd en meerdere onderdelen gestandaardiseerd. Zo moeten de auto’s, die minder downforce genereren maar wel met het zogenaamde ‘ground effect’ te maken krijgen, beter om kunnen gaan met de vuile lucht en het racen een stuk makkelijker maken. Meerdere teams hebben al de focus op het seizoen 2022 liggen en het simulatorwerk is ook al begonnen. In de simulator kwam Lando Norris erachter dat de nieuwe auto’s minder fijn zijn dan de huidige bolides.

Foto: BSR Agency

“Het is een heel andere auto om te besturen”, zegt Norris tegen Motorsport.com. “Op een bepaalde manier niet zo fijn als dit seizoen. Maar ik hoop dat dat het geval is met alle andere teams. We zullen het wel zien, het heeft geen nut om te denken dat het fantastisch of verschrikkelijk is. Je moet gewoon je best doen en hopelijk gaan we volgend seizoen met een goede auto naar de testdagen”, aldus de Brit.

Op Silverstone trok de Formule 1 het doek van een model op ware grootte van hoe de nieuwe bolides eruit moeten komen te zien. Dat was voor Norris ook meteen de laatste keer dat hij er een in het echt zag. “De enige auto die we hebben gezien, was die ene op Silverstone. De auto die we in de fabriek hebben is niet eens een auto. Het is een tekening en wat papier. Ik denk dat we het de komende maanden nog niet zullen zien, misschien zelfs pas volgend jaar. We hebben al wat tekeningen en ontwerpen gezien voor volgend seizoen, maar er is elke week weer wat nieuws en anders. Maar het is makkelijk om elke week veranderingen te maken om het sneller en sneller te maken”, besluit de Brit.