Lando Norris heeft na de Grand Prix van Rusland twee dagen in de simulator gezeten om te zien wat er de volgende keer beter zou kunnen. De Brit zegt veel geleerd te hebben van de analyses en dat ook het team geleerd heeft hoe het beter zou kunnen: “Het is geen garantie, maar hopelijk doen we het de volgende keer beter.”

Het raceweekend in Rusland kon haast niet beter voor Norris, die net nog de tweede plek had gepakt in Monza. Norris verraste op zaterdag met de poleposition en in de race leek het er een lange tijd op dat Norris ook direct zijn eerste Formule 1-zege kon pakken. Met enkele ronden te gaan zat Lewis Hamilton dicht achter de papajaoranje McLaren, maar de zevenvoudig wereldkampioen kon niet in de buurt komen voor een inhaalactie. Toen besloten de weergoden roet in het eten te gooien van Norris, die te lang doorreed op de slicks en zo terugviel tot de zevende plaats. Na flink wat balen gingen ze bij McLaren direct aan de slag en hebben ze dagenlang besproken wat er beter kan.

“Ik heb natuurlijk veel dingen geleerd: voor mezelf wat ik de volgende keer beter zou kunnen doen als we in exact dezelfde situatie terechtkomen en hoe ik betere beslissingen kan nemen”, zegt Norris tegen Motorsport.com. “Maar ook met het team, hoe we beter kunnen communiceren. Hoe we kunnen praten zodat het team meer informatie kan geven om die beslissingen te kunnen nemen. Maar het is heel ingewikkeld. Als je het op tv ziet lijkt het simpel en lijkt het ook de makkelijkste beslissing ooit. Soms voelt het alsof je een makkelijk besluit kan nemen, maar het is echt niet zo simpel als het lijkt. Er zijn veel dingen die moeten gebeuren om een goede en juiste beslissing te nemen.”

Om van de fouten te leren heeft Norris maar liefst twee dagen in de simulator gezeten. “We hebben alles teruggekeken, van ronde een tot aan het einde. Maar natuurlijk waren de laatste tien ronden het belangrijkst. Wat kan ik beter doen om het team te helpen en vice versa? We hebben twee dagen in de simulator gezeten en hebben een dag alles met de communicatie herzien, evenals de manier waarop we met elkaar praten om ervoor te zorgen dat we het de volgende keer beter kunnen doen. Ik ga niet zeggen wat ik heb geleerd, maar ik heb veel geleerd en het team heeft ook veel geleerd. Het is geen garantie, maar hopelijk doen we het de volgende keer beter”, besluit de Brit.

