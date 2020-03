Norris: ‘Baal ervan dat ik niet kan racen, maar gezondheid staat voorop’

Lando Norris baalt dat hij dit weekend niet zal rijden in de Grand Prix van Australië, al is het nog maar de vraag of de race doorgaat. Donderdag maakte McLaren bekend dat een teamlid positief testte op het coronavirus, waarop het team besloot om zich uit de race te trekken.

”Ik baal ervan dat ik niet kan racen, maar de gezondheid van iedereen staat voorop”, laat Norris middels een Tweet weten. ”We hebben er alles aan gedaan om de verspreiding te beperken en dat zorgde er logischerwijs voor dat ik met zo weinig mogelijk mensen ben omgegaan. Mijn enige gedachten gaan uit naar het team en alle mensen die wereldwijd die vechten tegen het virus”, aldus Norris.

Om 12:25 uur Nederlandse tijd maakte McLaren middels een verklaring bekend dat het coronavirus was geconstateerd bij een teamlid. Het Britse team trok zich daarop terug uit de race, waardoor de onzekerheid over het doorgaan van de Grand Prix is toegenomen. Er is nog geen officiële verklaring van de organisatie of de FIA, maar het lijkt erop dat de race niet doorgaat.

