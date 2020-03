Grand Prix van Australië lijkt afgelast te worden na coronageval bij McLaren

De Grand Prix van Australië lijkt afgelast te worden. Donderdag maakte McLaren bekend zich uit de race te trekken nadat een teamlid positief getest was op het coronavirus. Eerder meldde SkySports nog dat de race alsnog door zou gaan, maar die berichten worden nu weersproken.

McLaren liet donderdag in een verklaring weten dat een teamlid positief getest was op het coronavirus. Het team besloot daarop om zich terug te trekken uit de Grand Prix van Australië. ”Deze beslissing is niet alleen genomen uit het belang voor de medewerkers van McLaren en haar partners, maar ook voor de andere teams, de Formule 1-fans en de aandeelhouders”, viel te lezen in de verklaring.

De terugtrekking van McLaren was de eerste dominosteen die viel. Kort daarna liet de Formule 1 weten dat de veiligheid van de fans, de teams en het personeel voorop stond. De organisatie ging daarop in gesprek met F1, de FIA en het Australische ministerie van Gezondheid over de verdere stappen. Ook is er nog een negende persoon getest, deze had echter geen connectie met een team, de FIA of een leverancier. Nu lijkt het er op dat de race definitief afgelast gaat worden.

Eerder vandaag ontstond er verwarring toen SkySports onverwachts meldde dat de race alsnog door zou gaan, maar dan zónder McLaren. Zij hebben de Tweet met daarin dat nieuws inmiddels verwijderd.

Later meer.