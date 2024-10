Lando Norris is allesbehalve tevreden met het verloop van zijn sprintkwalificatie. De Britse coureur kwam tijdens de eerste kwalificatiesessie op Austin niet verder dan de tweede startrij, en dat terwijl hij nu elk WK-punt goed kan gebruiken in de titelstrijd met polesitter Max Verstappen. Volgens Norris ligt zijn ‘schokkende’ sprintkwalificatie niet aan het nieuwe upgradepakket van McLaren.

Lando Norris kwam tijdens de sprintkwalificatie op de vrijdag in Austin niet verder dan de vierde plek. De Brit moet tijdens de sprintsessie op de zaterdag toezien hoe Max Verstappen wel vanaf polepositie aan de verkorte race begint. Norris baalde na de kwalificatiesessie zichtbaar van zijn resultaat.

LEES OOK: Verstappen verguld met pole: ‘Is alweer een tijdje geleden’

“Dat was echt niet goed, P4. Het was geen goede dag”, windt Norris er geen doekjes om, tegenover Formula1.com. “Ik worstelde al de hele dag met de balans en de instellingen.” De Brit is daarom wel blij dat hij alsnog een vierde startplaats kon behalen. “Ergens ben ik wel blij met P4, want het had veel erger gekund. Mijn ronde was echt heel schokkend. Al met al geen hele slechte dag, het had erger gekund, maar ook beter. Ik neem het maar zo aan.”

Nieuwe upgrades

McLaren nam een heel nieuw upgradepakket mee naar de race in Austin, waaronder een aangepaste voorvleugel en voorwielophanging. In het verleden zorgden de updates van de Britse renstal meestal gelijk voor betere prestaties op het circuit, maar dat was tijdens de sprintkwalificatie in Austin nog niet te zien. Werkt het upgradepakket zelfs averechts voor McLaren? “Het is niet het nieuwe upgradepakket”, verzekert Norris. “Het (rijdt, red.) nog precies hetzelfde.”

Norris had voorafgaand aan de sprintkwalificatie ook maar één uurtje de tijd om het nieuwe upgradepakket op de MCL38 te testen. De McLaren-coureur hoopt dat zijn bolide tijdens de verkorte race wel het juiste tempo heeft om zijn voorgangers in te halen. “Ik hoop naar voren te komen, dat is mijn plan. Maar betreffende het tempo staan we (op de startgrid, red.) waar we verdienden te staan vandaag. Mijn plan is om naar voren te rijden, maar ik heb geen idee of we dat kunnen”, besluit Norris.

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!