Norris behandeld voor pijn waardoor hij ‘niet durfde remmen’

Lando Norris beleefde tijdens het tweede weekend op de Red Bull Ring niet zijn beste vrijdag. De Britse jongeling kreeg een gridstraf voor het inhalen onder gele vlag en klaagde na de tweede trainingssessie over pijn in de borststreek. Die pijn zou na een bezoek aan een specialist onder controle zijn. “Ik voel me beter.”



Lando Norris vierde tijdens het openingsweekend op de Red Bull Ring zijn eerste podium in de Formule 1. Het tweede raceweekend in Spielberg begon niet zoals hij het eerste afsloot. Tijdens VT1 vertraagde Norris niet voldoende onder de gele vlag, terwijl hij bovendien andere auto’s inhaalde. Het kwam de Brit op een gridstraf van drie plaatsen te staan.

Ook de tweede trainingssessie verliep niet zonder problemen. Na afloop klaagde Norris over “pijn in de borststreek” tijdens het remmen. “Ik heb fysiek ergens last van. Ik weet niet precies wat, maar het doet behoorlijk pijn. Daarom kon ik ook niet zoveel rijden”, vertelde hij na VT2.

Pijnstillers en een bezoekje aan een specialist brachten beterschap voor de McLaren-coureur, want op zaterdagochtend meldde Norris dat hij zich “beter voelt”. Volgens de Brit “is het probleem geïdentificeerd, wordt het behandeld en is het onder controle”.

