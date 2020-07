Norris heeft het zwaar: pijnklachten, een gridstaf en een snel Racing Point

Lando Norris was vorige week in Oostenrijk de held, met een schitterende derde plaats in de race. De sequel in Spielberg is echter niet zo best begonnen voor de jonge Brit: hij heeft last van pijnklachten én pakte vrijdag alvast een gridstraf mee.

“De hele dag liep gewoon niet zo lekker”, vertelt Norris, die eerst uitlegt hoe het zit met die gridstraf van drie plekken die hem voor zondag boven het hoofd hangt: “Ik was met een snel rondje bezig, die twee andere jongens met een langzame ronde. Ze lieten me er dus langs, maar toen zag ik die gele vlag. Ik ging nog van het gas af, remde zelfs, maar ik was alsnog sneller dan zij waren.”

“Ik bleef uit de buurt en deed voorzichtig, was klaar om te stoppen, maar ging gewoon wat sneller. Tsja, regels zijn regels. Het is wat onfortuinlijk”, erkent hij, “al had ik misschien meer moeten doen. De rest van de dag was dus ook niet makkelijk”, vervolgt de McLaren-coureur. “Ik heb fysiek ergens last van. Ik weet niet precies wat, maar het doet behoorlijk pijn. Daarom kon ik ook niet zoveel rijden.”

Pijnstillers

Dat laatste was om Norris te sparen voor de rest van het weekend. “Niet ideaal natuurlijk”, erkent hij. “Niet de beste dag, niet de beste start van het weekend”, somt hij op, “maar we hebben wel een idee van hoe we het nog goed kunnen maken.” Norris heeft buiten de auto trouwens nergens last van, verduidelijkt hij: “Maar in de auto doet het behoorlijk pijn, vooral in de snelle bochten of als ik rem.”

De jonge Brit zit nu dus, uiteraard onder toezicht van een specialist, aan de pijnstillers. “Het heeft me vandaag wel afgeremd. Vrij frustrerend. Ik voelde me daardoor ook niet zo lekker in de auto en kon niet echt pushen. Hopelijk is het snel beter en voel ik me goed voor de race. Het is iets dat in mijn borst zit, of waar dan ook. Onder druk van het remmen, doet het pijn. We moeten ernaar kijken.”

Enig sportief succes zou de pijn ongetwijfeld verlichten, maar met een blik op de tijdenlijst moet Norris erkennen dat McLarens rivaal Racing Point (in VT2 derde en vierde met Sergio Pérez en Lance Stroll) ook nog eens ‘behoorlijk snel’ was. “Racing Point ziet er sterk uit hier.” Norris zelf sloot de dag als achtste af, zijn McLaren-teamgenoot Carlos Sainz als vijfde.

